К строительству инфраструктуры на границе с Россией будет привлечена армия

Как говорится в информационном сообщении Министерства внутренних дел, Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) как генподрядчик строительства рассмотрело возможность привлечения ресурсов НВС для строительства инфраструктуры.

Планируется, что VNĪ как генподрядчик будет осуществлять управление строительством и строительный надзор, а также отвечать за ход строительства, включая закупку материалов, оборудования, механизмов и инструментов.

НВС планируется привлечь к строительству двух участков границы протяженностью 11,07 км и 8,45 км.