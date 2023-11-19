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К строительству инфраструктуры на границе с Россией будет привлечена армия

rus.tvnet.lv/LETA
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Граница Латвии и России
Граница Латвии и России Фото: Ivars Soikāns/LETA

Для ускорения темпов строительстве инфраструктуры на границе Латвии с Россией будут привлечены Национальные вооруженные силы (НВС).

Как говорится в информационном сообщении Министерства внутренних дел, Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) как генподрядчик строительства рассмотрело возможность привлечения ресурсов НВС для строительства инфраструктуры.

Планируется, что VNĪ как генподрядчик будет осуществлять управление строительством и строительный надзор, а также отвечать за ход строительства, включая закупку материалов, оборудования, механизмов и инструментов.

НВС планируется привлечь к строительству двух участков границы протяженностью 11,07 км и 8,45 км.

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