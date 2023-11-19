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В Польше разбился автобус: погибли 6-летняя девочка и две женщины

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Авария в Польше.
Авария в Польше. Фото: https://www.facebook.com/Hrubieszow998

В польском селе Верешин Люблинского воеводства автобус врезался в дерево. В результате аварии погибли две женщины и 6-летний ребенок.

"Автобус съехал на встречную полосу, затем в кювет и врезался в дерево", - заявил представитель польской полиции Якуб Курчук.

По его словам, в автобусе ехало 10 человек, все они - граждане Украины.

Два человека погибли на месте, третьего пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Остальные семь человек были доставлены в больницу. Авария произошла в воскресенье, 19 ноября, около 5:00 утра.

Граждане Украины направлялись к пограничному переходу в Долгобичуве. По первоначальной версии, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

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