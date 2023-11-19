Главное за 19 ноября ⟩ Лучшие моменты прошедшего праздника, чем пахнет Латвия и неутешительный прогноз синоптиков на неделю

Рижский городской суд приговорил к 420 часам общественных работ мужчину за длительное преследование, угрозы и физическое воздействие на женщину с целью восстановления их совместного сожительства, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное решение суда.

Следующая неделя в Латвии начнется с осенней погоды, а закончится морозами до -10 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье, 19 ноября, в Международный мужской день, Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало довольно печальную статистику, объясняющую, от каких внешних воздействий чаще всего умирают латвийские мужчины.

В воскресенье, 19 ноября, пользователь соцсети Х (ранее Twitter) поделился снимком, сделанным на Воздушном мосту около VEF. "Что это такое?" — спросил под фото, на которой видны мужчины в серых пальто с флагами Латвийской ССР.

Новых вариантов омикрон-штамма вируса, вызывающего Covid-19, опасаться не стоит, так как они появляются каждые два-три месяца, сказал агентству LETA директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Проехав 60-километровый участок дороги от Тинужи до Кокнесе, программа Латвийского телевидения 4. studija насчитала 34 знака, на которых написано "Москва". Зачем так часто указывать, что где-то за многие сотни километров находится город, который в настоящее время недружелюбен к Латвийскому государству?

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