Подходит к концу воскресенье, но это совсем не значит, что завтра на работу - затяжные выходные продолжаются! Даже если в данный момент вы настроены на отдых, уделите несколько минут прочтению ежедневной подборки новостей от RUS TVNET - рассказываем коротко о самом главном за воскресенье, 19 ноября.
Главное за 19 ноября ⟩ Лучшие моменты прошедшего праздника, чем пахнет Латвия и неутешительный прогноз синоптиков на неделю
Новости Латвии:
"Для меня Латвия пахнет свободой", - признается родившаяся на Сахалине Екатерина Ланская. "Латвия для меня пахнет морозом. Пипаркукас. А еще это приятный запах печек", - рассуждает белорус Иван Стрельцов. "Латвия пахнет свежим морским бризом", - подмечает Людмила Нацвлишвили из Киева. С признанием в любви к Латвии мы продолжаем поздравлять нашу страну в эту праздничную неделю, публикуя ответы героев документальных фильмов "Мы здесь" порталов RUS TVNET и Chayka.lv.
Важно, чтобы каждый патриот Латвии чувствовал себя здесь как дома, чтобы сокращался разрыв между теми, кто обладает многим, и теми, кто имеет меньше, чтобы люди протягивали друг другу руку помощи, не просто говорили, а беседовали, не только мечтали, но и осуществляли свои мечты, сказал в субботу, 18 ноября, президент государства Эдгар Ринкевич. Посмотрите самые красивые моменты празднования 105-летия провозглашения Латвийской Республики в столице!
Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО, сообщает Bloomberg.
Из-за ошибки диспетчера утром в воскресенье было отменено несколько поездов на маршруте Рига - Елгава, свидетельствует информация Pasažieru vilciens.
Рижский городской суд приговорил к 420 часам общественных работ мужчину за длительное преследование, угрозы и физическое воздействие на женщину с целью восстановления их совместного сожительства, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное решение суда.
Следующая неделя в Латвии начнется с осенней погоды, а закончится морозами до -10 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье, 19 ноября, в Международный мужской день, Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало довольно печальную статистику, объясняющую, от каких внешних воздействий чаще всего умирают латвийские мужчины.
В воскресенье, 19 ноября, пользователь соцсети Х (ранее Twitter) поделился снимком, сделанным на Воздушном мосту около VEF. "Что это такое?" — спросил под фото, на которой видны мужчины в серых пальто с флагами Латвийской ССР.
Новых вариантов омикрон-штамма вируса, вызывающего Covid-19, опасаться не стоит, так как они появляются каждые два-три месяца, сказал агентству LETA директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Проехав 60-километровый участок дороги от Тинужи до Кокнесе, программа Латвийского телевидения 4. studija насчитала 34 знака, на которых написано "Москва". Зачем так часто указывать, что где-то за многие сотни километров находится город, который в настоящее время недружелюбен к Латвийскому государству?
За рубежом:
На следующий неделе, 22 ноября, состоится виртуальный саммит "большой двадцатки", участие в котором примет и президент РФ Путин. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил государственный телеканал "Россия 1", отметив, что "российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия".
Вечером 17 ноября на контрольно-пропускном пункте на границе Финляндии с Россией произошел конфликт между финскими пограничниками и мигрантами, был применен слезоточивый газ, сообщает Латвийское телевидение.
Согласно новому исследованию немецких аналитиков, Россия может подготовить свои сухопутные войска к нападению на НАТО в течение шести лет, если боевые действия в Украине будут заморожены.
В польском селе Верешин Люблинского воеводства автобус врезался в дерево. В результате аварии погибли две женщины и 6-летний ребенок.
В воскресенье, 19 ноября, пресс-офицер Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ оттеснили российские войска на три-восемь километров от левого берега Днепра.
В ночь на воскресенье, 19 ноября, российские силы противовоздушной обороны пресекли "попытку нападения беспилотников" на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Находящийся в СИЗО по делу об экстремизме Стрелков заявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2024 года.
Совместное французско-эстонское предприятие за два года построит в Харьюмаа большой аккумуляторный парк, который будет использоваться для поддержания электросети после отключения от России, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Британским отдыхающим, ищущим лучшие рождественские ярмарки, стоит отправиться в Ригу, об этом сообщает Post Office Travel Money.
10 ноября стал вторым Мартиньдиена без легендарного латвийского шеф-повара Мартиньш Ритиньш, который преждевременно скончался 11 февраля 2022 года. Его братья Янис и Андрей рассказывают, как они продолжают жить без Мартиньша.
В середине октября лесная камера Энно Варблане запечатлела занимательное зрелище: кабаны вежливо выстраиваются в ряд, чтобы один за другим почесаться об дерево.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса писала про Валерия Меладзе и Светлану Лободу.
Абсурдно, неосмотрительно, унизительно. Так описывает недавно открывшиеся в парке Победы туалеты для людей с ограниченными возможностями, пандус которых напоминает экстремальную горку, руководитель ассоциации инвалидов и их друзей Apeirons Ивар Балодис. "Посещение туалета как квест".
Вечером 18 ноября в Рижском замке состоялся праздничный прием в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. На прием к президенту Эдгару Ринкевичу были приглашены известные представители различных отраслей и знаменитости. В приглашении был указан стиль одежды: смокинги для мужчин и длинные вечерние платья для дам. Посмотрим, как гости соблюдали этикет.
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