Новая информация по делу об убийстве Андриса Любки

Как сообщили в отделе по общественным связям Госполиции, по делу был задержан и объявлен подозреваемым также мужчина 1991 года рождения. Полиция просила заключить его под стражу, но суд отказал, поэтому к нему будет применена другая мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В то же время полиция намерена обжаловать решение следственного судьи.

Полученная к настоящему времени в ходе расследования информация послужила основанием для переквалификации ранее возбужденного уголовного процесса по п. 10 ст. 117 Уголовного закона - "Убийство при отягчающих обстоятельствах в группе". Первоначально уголовный процесс был начат по ст. 116 - "Умышленное убийство".

Полиция продолжает расследование и более подробных комментариев не предоставляет.

Как сообщалось, предприниматель и политик Андрис Любка 1963 года рождения был убит в пятницу возле торгового центра в Резекне. По горячим следам в ходе спецоперации полиция задержала подозреваемого в убийстве Игоря Хаита.

Убийство было совершено в 13:58 возле строительного магазина на аллее Атбривошанас, 190А. Убийца несколько раз выстрелил в Любку, после чего покинул место преступления на автомобиле Volkswagen Touareg.

В ходе спецоперации "Капкан" примерно через полтора часа водитель автомобиля был установлен и задержан.

По предварительной информации, за несколько минут до убийства между жертвой и подозреваемым произошел конфликт.

Андрис Любка был депутатом Лудзенской краевой думы, куда был избран по списку Союза зеленых и крестьян.

Согласно данным Firmas.lv, Любке принадлежит деревообрабатывающее предприятие Lūsēni в Резекне. В прошлом году его оборот составил 18,5 млн евро, прибыль - 7,14 млн евро. Любка также состоял в обществах Mežvidu līnis и Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе "Латгальское объединение фермеров-производителей".