Видео ⟩ ЦАХАЛ показал 55-метровый туннель ХАМАС под крупнейшей больницей Газы

В ЦАХАЛ 16 ноября рассказали, что в ходе обысков территории больничного комплекса "Аш-Шифа" обнаружили вход в туннель, командный пункт ХАМАС и оружие. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, подобные туннели израильские военные обнаруживали и под другими больницами сектора Газа.

"Больница "Аш-Шифа", больница "Ар-Рантиси", больница "Аль-Кудс" и другие больницы - везде мы находим следы деятельности ХАМАС над землей и под землей. Это не случайность, это система работы ХАМАС", - заявил Хагари. ЦАХАЛ также опубликовал фотографии арсенала, обнаруженного внутри больницы "Аш-Шифа" и принадлежавшего, как утверждается, ХАМАС.

Terrorists operating within hospitals can be a hard pill to swallow. Here’s some proof: pic.twitter.com/MnhQ5j2kTc — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

Армия обороны Израиля объявила о штурме больницы "Аш-Шифа" 15 ноября, назвав его "точной и целенаправленной операцией". Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, говоря об операции, указал, что США доверяют разведданным об использовании больницы "Аш-Шифа" боевиками ХАМАС. По словам Кирби, палестинские радикалы разместили в больнице "командный центр и, возможно, склад".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.