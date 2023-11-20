Трагедия в Литве: мужчина до смерти избил жену, после чего погиб в ДТП

Оба тела были обнаружены в течение часа. Тело женщины было обнаружено в ее доме около 22:35. Сразу стало ясно, что она умерла в результате жестокого обращения. Полиция немедленно начала поиски убийцы.

Возможного виновника не пришлось долго искать, так как подозреваемым оказался мужчина 1959 года рождения, погибший в дорожно-транспортном происшествии недалеко от места происшествия примерно в 21:30 Автомобиль, в котором находился мужчина, врезался в дерево.

Мужчина был назван подозреваемым, когда правоохранительные органы попытались связаться с его родственниками после обнаружения его тела. Сначала позвонили его жене, но та не взяла трубку. После этого правоохранители пришли к ней домой и обнаружили ее тело.

Правоохранители отмечают, что ранее пара не попадала в поле зрения полиции. Расследуются и другие версии произошедшего.