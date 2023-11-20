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В Индии стая обезьян жестоко убила 10-летнего ребенка

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Изображение обезьяны. Иллюстративное фото
Изображение обезьяны. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

В индийской деревне Салки после кровавого нападения стаи обезьян погиб 10-летний Дипак Тхакур, сообщает издание Insider.

Индийское информационное агентство Press Trust of India сообщает, что перед нападением мальчик играл с друзьями возле храма. Чиновник сообщил агентству, что обезьяны вырвали ему кишки.

"Он побежал к себе домой и был доставлен в больницу, где по прибытии была констатирована его смерть. Это третье нападение обезьян в этой деревне", - сказал чиновник.

Вишал Чаудхари, представитель национальных органов охраны лесов Индии, заявил, что власти пытались поймать обезьян в деревне после того, как на прошлой неделе было зарегистрировано три нападения.

Некоторые животные пойманы, другие остаются на свободе в окрестностях деревни.

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