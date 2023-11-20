Видео ⟩ Ринкевич во время встречи с президентом Палестины подчеркнул необходимость осудить ХАМАС

Ринкевич выразил соболезнования мирным жителям Палестины, которые являются жертвами нынешней ситуации, но при этом отметил необходимость осуждения осуществленных ХАМАС террористических атак, а также подчеркнул важность освобождения пленных, сообщил агентству LETA советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.

Обсуждены способы предотвращения дальнейшего расширения насилия и гуманитарной катастрофы в регионе, а также оказания поддержки палестинцам в покрытии гуманитарных потребностей. Президент Латвии отметил внесенный Латвией взнос Ближневосточному агентству ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) и Всемирной продовольственной программе (WFP) для оказания поддержки палестинскому мирному населению.

Ринкевич также выразил поддержку дальнейшим усилиям по достижению политического решения двух стран и обеспечению долгосрочного мира.

Кроме того, он отметил, что Латвия как член Европейского союза (ЕС) выступает за создание более тесного политического диалога между ЕС и Палестиной и поддерживает заключение Соглашения об ассоциации ЕС-Палестины.

Как сообщалось, президент Латвии посещает с рабочим визитом Израиль и Палестину, он уже встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом, членами семей захваченных гражданских лиц и гражданами Латвии, проживающими в Израиле.

Более месяца назад боевики ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа вторглись на территорию Израиля, убив около 1400 человек, в основном мирных жителей, и захватив более 240 заложников. С 7 октября Израиль непрерывно атакует сектор Газа с воздуха, суши и моря.

Власти сектора Газа, контролируемого террористами ХАМАС, утверждают, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа погибло более 10 000 человек, в том числе более 4 000 детей. Вероятно, эти цифры преувеличены в свете дезинформации, распространяемой ХАМАС до сих пор, и значительная часть погибших - боевики исламистских группировок.