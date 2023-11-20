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Bloomberg: Турция, Румыния и Болгария совместно очистят Черное море от мин

rus.tvnet.lv
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Знак "Осторожно - мины"
Знак "Осторожно - мины" Фото: AP/Scanpix

Турция, Румыния и Болгария близки к тому, чтобы заключить соглашение о совместной очистке Черного моря от морских мин, сообщает агентство Bloomberg. Появление мин в море связано с последствиями войны России и Украины.

В среду в Анкаре встретятся заместители министров обороны этих стран НАТО, чтобы обсудить последние пункты договора. Если он будет подписан, это будет не операция Североатлантического альянса, а совместная инициатива союзников Черноморского региона.

Целью этого альянса были бы чисто мирные цели по расчистке основных торговых путей, используемых перевозчиками насыпных грузов и исследовательскими судами.

В марте 2022 года ФСБ России обвинила Военно-морские силы Украины в том, что мины, установленные у входов в порты Черного моря при обрыве кабелей, могут дрейфовать в направлении пролива Босфор и Средиземного моря. Военно-морские силы Украины назвали подобные заявления дезинформацией России.

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