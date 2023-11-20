Захват хуситами торгового судна в Красном море. Что известно, и как это связано с войной Израиля против ХАМАС

Болгарские власти подтвердили, что капитан и первый помощник на Galaxy Leader — болгары.

Контекст Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

Что за судно

Грузовое судно Galaxy Leader спущено на воду в 2002 году. Судно длиной 190 метров предназначено для перевозки автомобилей, его тоннаж — почти 49 тыс. тонн.

Galaxy Leader принадлежит компании Galaxy Maritime, зарегистрированной на острове Мэн. Согласно документам из реестра компаний правительства острова Мэн, Galaxy Maritime принадлежит компании Ray Car Carriers, совладельцем которой является израильский бизнесмен Авраам Унгар.

Унгар сообщил агентству Associated Press, что ему известно об инциденте, но он не может его прокомментировать, так как ожидает подробностей. В 2021 году в Оманском заливе произошел взрыв на другом связанном с его компанией судне. Израильские СМИ тогда обвинили в этом Иран.

По данным сайта Marine Traffic, судно Galaxy Leader вышло в балласте из Корфеза в Турции и направлялось в индийский порт Пипавав. Транспондер судна перестал работать в субботу к юго-западу от Джидды.

После 18 ноября данные о положении Galaxy Leader не обновлялись, поскольку, по всей видимости, судно пыталось войти в Баб-эль-Мандебский пролив с отключенными системами слежения, а затем было захвачено хуситами.