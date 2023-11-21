СМИ: На британской атомной подводной лодке чуть не произошла катастрофа

Королевский флот Великобритании может гордиться четырьмя атомными подводными лодками Vanguard. Каждая подлодка имеет место для транспортировки 192 ядерных ракет, однако согласно правилам их число ограничено до 48.

Британские газеты утверждают, что чуть не произошла катастрофа, так как приближенные к флоту источники сообщили, что одна из подводных лодок чуть не стала причиной беды.

По утверждениям источников, должным образом перестал работать глубиномер подлодки, поэтому экипаж посчитал, что находится на другом уровне под водой.

К счастью, катастрофа была предотвращена, когда инженеры в задней части подводной лодки заметили произошедшее и подняли тревогу.

Это произошло в момент, когда подлодка зашла в "опасную зону", где глубина превышает возможности подводной лодки ее выдержать.

Представитель королевского флота сообщил: "Наши подлодки продолжают выполнять свои обязательства, размещаясь по всему миру, защищая национальные интересы и обеспечивая нашу безопасность и безопасность наших союзников".

Похожий инцидент произошел в 2018 году - тогда британская атомная подводная лодка избежала столкновения с пассажирским паромом между Северной Ирландией и Шотландией.