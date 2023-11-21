Убийство Кеннеди: как политическая трагедия стала матерью американской конспирологии

«Я верю, что доклад комиссии Уоррена — это великий миф. Чтобы бороться с одним мифом, возможно, нужно создать другой миф, контрмиф», — говорил в интервью Стоун. И это ему точно удалось.

«Рыцарь» возвращается?

Фильм вызвал фурор в США. Пресса называла его пропагандой и параноидальной фантазией. Режиссер жаловался, что еще ни разу не снимал фильм, выход на экраны которого ему пришлось защищать в течение полугода с момента релиза.

Однако неожиданным следствием фильма оказалось открытие некоторых документов Комиссии Уоррена для общего доступа. В 1992 году Конгресс принял специальный акт (John F. Kennedy Assassination Records Collection Act), потребовав к 2017 году рассекретить все документы по делу.

Дело в том, что Комиссия Уоррена глубоко засекретила все данные по делу на 75 лет, оставив открытыми лишь те, что были опубликованы в официальной книге. Но отказ властей подчиниться требованию Конгресса стал очередным аргументом для тех, кто верит в широкий правительственный заговор против Кеннеди.

В 2017 году президент Трамп согласился с доводами ЦРУ, ФБР и других силовых ведомств в том, что релиз всех документов повредит национальной безопасности, и отсрочил его на 5 лет.