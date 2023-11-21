Россия атакует Эстонию с помощью мигрантов?

Сколько нелегалов приходит из России в Эстонию сейчас, а сколько было раньше. Куда сомалийцы, сирийцы и другие иностранцы пойдут, если Финляндия закроется полностью. Но главное – в чем смысл того, что Москва пытается делать с ЕС через иноземцев, которые не нужны ни собственным странам, ни РФ. Rus.Postimees узнал ответы.
После того как российские пограничники в Ивангороде на фоне новостей о растущем из России в Финляндию потоке мигрантов стали изображать некие "учения", Rus.Postimees решил узнать, сколько нелегалов пересекают восточную границу Эстонии сегодня, а сколько таких было в прошлом.
Тяжело в учении – легко в бою?
13 ноября мы уже показывали, как по сигналу сирены несколько сотрудников ФСБ подбегают к шлагбауму на мосту между Нарвой и Ивангородом и встают живой цепью с дубинками в руках перед машинами из Эстонии.
Узнать у российской стороны, что это было, нам не удалось, поэтому мы обратились в Департамент полиции и погранохраны (PPA).
К сожалению, на все наши вопросы, которые касаются регулярности таких "учений", которые видны в Нарве любому желающему, как часто в Нарве вообще слышны сирены из России, или на вопросы о том, занимаются ли сотрудники ФСБ такой же физкультурой на других погранпереходах между Эстонией и Финляндией, в PPA нам ответить не смогли.
"Департамент полиции и погранохраны Эстонии не может комментировать действия пограничников другой страны", - ответила в PPA в том числе и на вопрос, может ли беготня российских пограничников объясняться опасениями наплыва мигрантов, о чем весь ноябрь говорят в Хельсинки.
На вопрос о том, занимаются ли эстонские пограничники чем-то подобным тому, что попало в объектив камеры Rus.Postimees неделю назад в Нарве, нам все же ответили.
"Департамент полиции и погранохраны периодически проводит учения на границе и пограничных пунктах. Это часть нашей работы, которая позволяет подготовиться к разным ситуациям", - обошелся в ответе Rus.Postimees без погружения в миграционный контекст руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.
Ранее он же рассказал нам, что "зубы дракона", которые привезли на мост между Нарвой и Ивангородом в конце прошлой недели, нужны и для борьбы с мигрантами и для перекрытия моста с 1 февраля 2024 года, когда Россия начнет ремонт на своей стороне.
К моменту получения этих ответов Финляндия уже успела принять решение о закрытии с 18 ноября сразу четырех погранпереходов на границе с РФ. Финские СМИ пишут, что решается вопрос о полном закрытии всех КПП на границе с Россией, т.к. успех от ликвидации движения через границу "частичный", потому что организованные потоки мигрантов пошли на те КПП, которые пока работают. Ответов из PPA на вопросы о том, как эти решения Хельсинки уже сказались на нагрузках пограничников в той же Нарве, пока нет.
16 ноября руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар заявил Rus.Postimees, что Эстония готова пойти по пути Финляндии и предотвратить любую нелегальную миграцию. "В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", - утверждал Коммусаар на прошлой неделе.
Как часто восточная граница пересекается нелегально
Граждане третьих стран регулярно используют Россию как транзитную зону, чтобы добраться до ЕС и запросить там убежище. Мы уже рассказывали о том, как меняются эти цифры в Эстонии и список стран, откуда сюда приходят просители международной защиты. Читайте наш обзор Сколько граждан Украины получили убежище в Эстонии.
До стадии подачи документов на убежище дойти удается далеко не всем. На фоне новостей о направляемых потоках мигрантов в Финляндию пограничники Эстонии на прошлой неделе не пустили в страну целую группу граждан Сомали, которые стремились в Нарву, но потом поехали в Костомукшу, где пока еще можно попасть в Финляндию.
Международную защиту иностранцы просят вне зависимости от того, как именно им удалось попасть на территорию Эстонии. И не секрет, что идут отнюдь не только под фонарями легальных погранпереходов. В 2023 году международную защиту в Эстонии запросили 13 таких нелегалов из Афганистана, семеро кубинцев, семеро россиян, трое граждан Таджикистана, один азербайджанец и один сириец, рассказали нам в PPA некоторые детали эстонской статистики за январь-октябрь.
Всего в 2023 году на данный момент зафиксировано 97 случаев нелегального перехода эстонско-российской границы, сообщили Rus.Postimees в PPA.
Но только треть из этой сотни (32 иностранца, о которых сказано выше) - это случаи попыток получить в ЕС защитный статус. Больше всего нарушителей - это те, кто пересек границы случайно. Из 97 случаев нелегального перехода границ в текущем году, 53 истории связаны с "мероприятиями по отдыху и досугу".
"Большая часть незаконных пересечений происходит на воде, в процессе рыбалки, как гражданами Эстонии, так и гражданами РФ. При задержании выносится или штраф, или устное предупреждение", - объяснили в PPA.
Динамика нелегальных переходов восточной границы четко привязана к временам года. Летом нарушителей больше всего. В июне 2023 года их было 23, в июле - 10, в августе - 18, а в сентябре - 12. С приходом снега и заморозков в Эстонию, как в Финляндию, пока не бегут. Впрочем, у нас нет данных PPA за ноябрь 2023 года.
В целом 97 нелегалов 2023 года невозможно назвать чем-то принципиально выделяющимся в сравнении с цифрами прошлых лет. В 2022 году нелегалов было 92 (50 случайных и 9 с запросами убежища), в 2021 году - 130 (95 случайных и 6 с запросами убежища). При этом и в 2020, и в 2021, и в 2022 годах половина или больше нарушителей - это граждане Эстонии и РФ.
В доковидном 2019 году нарушителей границ за весь год набралось 107 (67 случайных и трое с запросами убежища).
Идеальным в этом смысле стал первый год ковида. В 2020 году за двенадцать месяцев нелегальных пересечений границы было всего пять. "Все пять - граждане Эстонии", - не могут не вспоминать в PPA времена, где мигрантской гибридной угрозой с востока даже не пахло.
Для сравнения с тем, что происходит сейчас на границах Финляндии с Россией, можно взглянуть на цифры финских пограничников. Всего с начала 2023 года по 16 ноября, когда было объявлено о закрытии границы, было подано 335 заявлений с просьбой об убежище в Финляндии. 14 ноября сообщалось о 50 просителях убежища на этой границе ЕС, 15 ноября их было уже 75. 16 ноября сообщалось о 26 просителях убежища, но тогда власти Финляндии уже ввели запрет на пересечение границы на велосипедах. За день до закрытия четырех сухопутных пунктов пропуска на границе РФ и Суоми туда прибыли 163 просителя убежища, сообщали финские пограничники.
На вопрос о том, как сложилась судьба тех, кто ранее бегал через эстонско-российскую границу ради смены места жительства, в PPA не смогли ответить.
"Мы не можем предоставить данные, куда были отправлены граждане, пытавшиеся пересечь границу, поскольку это требует пересмотра каждого случая вручную. Если человека задерживают в случае незаконного пересечения границы и выясняется, что мы имеем дело с незаконной миграцией (если у человека нет законных оснований находиться в Эстонии, но он хочет здесь остаться или отправиться в другие страны ЕС), то у человека есть право запросить статус международной защиты, либо - если для этого нет оснований - принимается решение о высылке человека обратно на территорию РФ, откуда он пришел", - уточнили в Департаменте полиции и погранохраны.
Когда ждем нелегалов, которым не повезло с Финляндией?
О том, что на самом деле стоит за действиями российских силовиков, которые, вопреки утверждениям Кремля о непричастности к миграционному потоку, помогают иностранцам добираться до еще открытых финских КПП, мы спросили политологов.
"Когда мы обсуждаем Кремль, я уже 20 лет представляю себе большой стол в Москве, за которым сидят 20 чуваков на высокой зарплате, которые креативят. "Где бы сделать подлянку дальше? А где у нас сомалийцы?" Сейчас решили идти не к прибалтам, а к финнам. Некоторые эксперты говорят, что Путин сильно пожалел, что напал на Украину, а не на страны Балтии. У меня же ощущение, что места, где нагадить завтра, он выбирает рандомно", - пытается ответить политолог Пеэтер Тайм на вопрос, почему Москва закидывает мигрантов в Финляндию.
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"Финляндия у нас раньше была постоянно в образе страны, которая "легла под Россию". Мы ее обвиняли, что она "не в нашем фарватере". Если в Москве говорили, что мы в этом смысле злые болонки, которые "русофобию" разводят, то Финляндия оставалась для них "другом". Но сейчас едва ли не наоборот. Финны стали действовать радикальнее, чем страны Балтии. Видимо, Москва их вот так пытается наказать? Нет ответа, зачем Путин это делает на самом деле", - рассуждает эксперт.
Что касается рисков для Эстонии, которые, по словам Вейко Коммусаара, вынудят Таллинн закрыть границу с РФ, то Тайм считает, что границу нужно было закрыть еще в 2022 году.
"Это проблема общая для Финляндии и Эстонии. Закрывать границу и отгораживаться от Мордора надо было сразу после начала войны. Об этом Бабченко говорит уже десять лет. Я присоединяюсь к его идее. Возможно, я не самый удачный комментатор. У меня гнев не уменьшается с начала войны. Я сижу в тридцати Telegram-каналах. Гнев увеличивается. Ограждение от всего сумасшествия России для меня естественно. Уже идет минимизация всех контактов. Будь это российские автомобили или просто пересечения границ. Чем больше изолируемся сейчас, тем лучше", - уверен таллинский политолог.
Российский политолог Федор Крашенинников, который покинул Россию, сказал Rus.Postimees, что сомнений в управляемости миграционного давления у него лично нет никаких.
"Любой, кто проходил границы в РФ, знает, что преодолеть границу России, а затем пройти в страну ЕС, не имея шенгенской визы, проблематично. Теперь же люди с непонятными документами спокойно доходят до Финляндии и просят убежище", - напоминает эксперт российскую многолетнюю практику работы силовиков в приграничной зоне.
Recent developments in Finland:— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) November 19, 2023
Over the past few days, Russia has sent an increasing number of migrants to Finland's borders. Finland has closed several border crossing points due to the authorities' threat assessment.
A video surfaced of the Russian operation. 1/ pic.twitter.com/Vb7c1iLLmD
"В данном случае я не стал бы комментировать. Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции", - ответил 20 ноября путинский пресс-секретарь Песков на утверждения финских политиков о том, что миграционным давлением на Финляндию управляют власти РФ.
Политолог Федор Крашенинников поделился с Rus.Postimees теорией о причинах происходящего с мигрантами на российско-финской границе.
"Возможно, есть внутреннее желание правительств стран Балтии и Финляндии полностью закрыть границы с Россией по своим внутренним убеждениям. Но при этом это желание совпадает с желанием Путина закрыть границы, тем самым осложнив сообщение России с ЕС. Но Путин не хочет быть человеком, который сам заколачивает окно в Европу. Поэтому он мог дать команду организовать подвоз иностранцев, чтобы спровоцировать соседей на закрытие границ. Если люди строят новый СССР, их беспокоит свобода пересечения границ. Много людей свободно ездят через сухопутные границы даже сейчас. Закрыть границы самостоятельно Путину не выгодно. Он же хочет выставить Европу "русофобами". "Не мы закрылись изнутри, а нас не пускает Европа". Это для него принципиально важная позиция. Кремль знает, куда давить, и давит. И потом выстроит на этом новую пропаганду. И я уже вижу, как толпы наших сограждан побегут с обвинениями в адрес местных властей и призывами митинговать", - рассуждает политолог.
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Кроме пропагандистских игр есть и вполне понятная политическая игра с отдельными группами населения внутри той же Финляндии, продолжает Крашенинников.
"В Финляндии живут десятки тысяч людей с российскими паспортами. Для них это все серьезная проблема. Закрытие границ делает из этих недовольных людей "агентов внутри". Пусть возмущаются внутри закрывшейся страны, митингуют против финского правительства, может рассуждать Путин. И я уже по своим стримам заметил, как даже мой зритель говорит: "Европа плохо себя ведет. Я же против войны и Путина, но все это рухнуло на меня". Схема работает. Кризис, который был устроен Лукашенко, не обошелся без услуг Путина. Сама Беларусь бы не провернула схему с участием арабских стран. Схема отработана. Дальше идут обвинения в адрес тех, кто не пускает этих несчастных, которые замерзают. В Костомукше их там уже под камеры кормят и обогревают после того, как "мерзкая Европа" их не пускает", - объясняет собеседник Rus.Postimees.
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"Число лиц с неопределенным гражданством и действующим правом на проживание и видом на жительство, место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, составляет 62 612 человек, - ранее сообщал Rus.Postimees руководитель Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги. - Количество зарегистрированных в Эстонии лиц Российской Федерации с действительным правом на проживание и видом на жительство составляет 80 908 человек".
Плюс ко всему закрытие сухопутных переправ в ЕС позволит Путину лучше контролировать свое население.
"Путину не нравится, что есть те, кто все еще ездит туда-сюда в ЕС. И есть те, кто все еще уезжают туда из РФ. И по земле уехать просто и дешево. Путину бы хотелось, чтобы из РФ можно было уехать только самолетом через Стамбул и Дубай. А это совсем другой контроль. Если человека нельзя выпустить, то в случае с самолетами это проще сделать. Там сообразят еще на стадии покупки билетов. Зафиксируют, что "собрался". Успеют принять меры. А сухопутная граница работает не так. Тут у силовиков РФ нет времени сообразить. Приехал на машине. И перешел", - сказал Федор Крашенинников.
О том, появятся ли мигранты после финских границ на границах Эстонии, станет понятно чуть позже, считает политолог.
"Пока еще идет прощупывание Финляндии. Возможно, Кремль сейчас Кремль обойдется без привлечения стран Балтии. Возможно, это все пока его персональный привет Финляндии, которая только что вступила в НАТО. Сложно понять, что за этим всем стоит на самом деле. Мы не очень понимаем цели спецслужб РФ. Но очевидно, что риски повторения на границах со странами Балтии сейчас будут зависеть от того, как все закончится на финской границе. Посмотрят на реакцию финнов дальше. Подумают про Балтию", - полагает Федор Крашенинников.
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