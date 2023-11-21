Россия атакует Эстонию с помощью мигрантов?

"Большая часть незаконных пересечений происходит на воде, в процессе рыбалки, как гражданами Эстонии, так и гражданами РФ. При задержании выносится или штраф, или устное предупреждение", - объяснили в PPA.

Динамика нелегальных переходов восточной границы четко привязана к временам года. Летом нарушителей больше всего. В июне 2023 года их было 23, в июле - 10, в августе - 18, а в сентябре - 12. С приходом снега и заморозков в Эстонию, как в Финляндию, пока не бегут. Впрочем, у нас нет данных PPA за ноябрь 2023 года.

Количество нелегальных переходов границы Эстонии с Россией в 2023 году. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

В целом 97 нелегалов 2023 года невозможно назвать чем-то принципиально выделяющимся в сравнении с цифрами прошлых лет. В 2022 году нелегалов было 92 (50 случайных и 9 с запросами убежища), в 2021 году - 130 (95 случайных и 6 с запросами убежища). При этом и в 2020, и в 2021, и в 2022 годах половина или больше нарушителей - это граждане Эстонии и РФ.

В доковидном 2019 году нарушителей границ за весь год набралось 107 (67 случайных и трое с запросами убежища).

Идеальным в этом смысле стал первый год ковида. В 2020 году за двенадцать месяцев нелегальных пересечений границы было всего пять. "Все пять - граждане Эстонии", - не могут не вспоминать в PPA времена, где мигрантской гибридной угрозой с востока даже не пахло.

Количество нелегальных переходов границы между Эстонией и Россией в 2019-2023 годах. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees