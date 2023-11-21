Лочмеле: Судебная система Латвии не обеспечивает справедливости

Если в деле о трагедии вступит в силу обвинительный приговор только против инженера-строителя Ивара Сергетса, потерпевшие рассмотрят возможность выступить против государства гражданско-правовым путем и, возможно, в Европейском суде по правам человека. Как подчеркнула Лочмеле, она не может утверждать, что именно такой сценарий будет реализован, но он обсуждается.

Лочмеле сообщила, что за десять лет общество выполнило три основные задачи.

Первой она назвала изменения в латвийских нормативных актах в сфере строительства, строительного надзора и безопасности. По мнению членов общества, периодически возникающие идеи о либерализации строительной сферы неприемлемы.

Кроме того, ужесточены наказания и ответственность за ошибки и нарушения в строительстве.

Второй из выполненных важных задач стала помощь пострадавшим. Большую ее часть обеспечили не виновные, а заказчик строительства Maxima. Существенная помощь поступила и в виде пожертвований, которые делали как физические, так и юридические лица.

Это позволило обеспечить 24 несовершеннолетним детям, оставшимся без одного или обоих родителей, финансы на счетах, которыми они смогут воспользоваться по достижении совершеннолетия.

Третьей основной задачей Лочмеле назвала увековечивание памяти: издание памятной книги, установку временного памятника и работу над созданием мемориального парка.

Как сообщалось, сегодня исполняется десять лет со дня, когда 21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в рижском микрорайоне Золитуде погибли 54 человека и десятки получили тяжелые ранения.