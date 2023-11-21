10 лет трагедии в Золитуде: хронология событий, документальный фильм и мероприятие памяти погибших

Документальный фильм

В честь десятилетия трагедии канал TV3 выпустит документальный фильм "Помни Золитуде" (Atceries Zolitūdi) - как о самой катастрофе, так и о произошедшем за эти годы.

Кадр из фильма "Помни Золитуде" Фото: Пресс-фото

Авторы документального фильма - журналистка Кристине Жилде-Кревица, режиссёр Анна Штейнберга и оператор Ренарс Мускарс.

"В тот роковой день я была на работе. Эфир начался в 19:00, и на тот момент в Службе новостей было ещё очень мало информации от спасателей. Сначала были версии о взрыве и одном или двух погибших людях, Эту ночь мы провели с оператором Андреем Скангалой возле обрушевшегося магазина. И последующие дни мы снимали и молча сочувствовали каждому, кто всё еше с надеждой смотрел в сторону развалин", - вспоминает автор фильма Кристине Жилде-Кревица.

Кадр из фильма "Помни Золитуде" Фото: Пресс-фото

Задача фильма "Помни Золитуде" - не только рассказать о случившемся через воспоминания пострадавших и родственников, а также с помощью экспертов обобщить произошедшие (и не произошедшие) изменения в строительной отрасли.

Фильм покажут по TV3 21 ноября, в 21:50.

Мероприятие памяти

Кроме того сегодня, 21 ноября, в Риге пройдет мемориальное мероприятие, посвященное памяти погибших в трагедии, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Мероприятие пройдет на памятном месте, которое в настоящее время преобразуется в парк памяти.

Выступят хор Ave sol и виолончелист Ивар Безпрозванов.

После памятного концерта в небо будут направлены 54 лазерных луча, символизирующих 54 человек, погибших в этой трагедии. В память о жертвах трагедии будут включены пожарные сирены.

После памятного мероприятия посетители смогут возложить цветы и зажечь свечи.