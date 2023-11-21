10 лет трагедии в Золитуде: хронология событий, документальный фильм и мероприятие памяти погибших

Сегодня, 21 ноября, исполняется 10 лет трагедии в Золитуде - когда при крушении супермаркета Maxima погибло 54 человека, еще десятки получили ранения. Это крупнейшая катастрофа со времен восстановления независимости Латвии.
Что произошло?
Вечером 21 ноября, в рижском микрорайоне Золитуде у супермаркета Maxima обрушилась крыша. При этом погибли 54 человека - трое из них были спасателями, а еще 87 человек получили ранения (из них - 34 тяжелые). Самому маленькому из пострадавших было всего пять лет.
Всего через несколько дней о своей отставке сообщил тогдашний премьер-министр Валдис Домбровскис. Трагедия в Золитуде стала причиной массовых проверок в супермаркетах. В одной только Риге, в 31 супермаркете, были обнаружены трещины.
Галерея: Золитуде через неделю после трагедии
За десять лет дело в отношении виновных прошло две судебные инстанции, но до сих пор не вынесен окончательный приговор. В первых двух инстанциях виновным был признан только инженер-строитель Ивар Сергетс.
При этом архитектор Андрис Калинка, осуществлявший строительный надзор Мартиньш Драудиньш, проводивший строительную экспертизу проекта Андрис Гулбис, руководитель строительства Станислав Кумпиньш, бывший замначальника Рижской городской строительной инспекции Янис Балодис, бывший специалист отдела строительного надзора юридического отдела строительной инспекции Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и сотрудница ООО Maxima Latvija Инна Шуваева были оправданы.
Документальный фильм
В честь десятилетия трагедии канал TV3 выпустит документальный фильм "Помни Золитуде" (Atceries Zolitūdi) - как о самой катастрофе, так и о произошедшем за эти годы.
Авторы документального фильма - журналистка Кристине Жилде-Кревица, режиссёр Анна Штейнберга и оператор Ренарс Мускарс.
"В тот роковой день я была на работе. Эфир начался в 19:00, и на тот момент в Службе новостей было ещё очень мало информации от спасателей. Сначала были версии о взрыве и одном или двух погибших людях, Эту ночь мы провели с оператором Андреем Скангалой возле обрушевшегося магазина. И последующие дни мы снимали и молча сочувствовали каждому, кто всё еше с надеждой смотрел в сторону развалин", - вспоминает автор фильма Кристине Жилде-Кревица.
Задача фильма "Помни Золитуде" - не только рассказать о случившемся через воспоминания пострадавших и родственников, а также с помощью экспертов обобщить произошедшие (и не произошедшие) изменения в строительной отрасли.
Фильм покажут по TV3 21 ноября, в 21:50.
Мероприятие памяти
Кроме того сегодня, 21 ноября, в Риге пройдет мемориальное мероприятие, посвященное памяти погибших в трагедии, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Мероприятие пройдет на памятном месте, которое в настоящее время преобразуется в парк памяти.
Выступят хор Ave sol и виолончелист Ивар Безпрозванов.
После памятного концерта в небо будут направлены 54 лазерных луча, символизирующих 54 человек, погибших в этой трагедии. В память о жертвах трагедии будут включены пожарные сирены.
После памятного мероприятия посетители смогут возложить цветы и зажечь свечи.
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