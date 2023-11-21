Передача: Группировка подростков терроризирует жителей Болдераи и, возможно, подожгла гараж

Спокойная праздничная атмосфера для жителей улицы Силикату в Болдерае была недолгой. В ночь на воскресенье местные боролись с горящим гаражом, который был полон нужных и ненужных вещей. Сначала звук пожара напоминал припозднившийся праздничный салют.

"Было два звука наподобие петард. Два. Еще подумали, что кто-то салют запускает или что-то подобное", - вспоминает события очевидица.

Пока жильцы дома пытались определить источник странных звуков, один из жителей начал действовать - вызвал спасателей.

Он считает, что виновными в пожаре могут быть подростки: "Честно говоря, я вызвал пожарных. [...] Выбежал на улицу. Приехали две или три машины спасателей. Мы стояли на улице и смотрели, как они тушат. Судя по всему, поджег кто-то из подростков. Точно сказать не могу".

Местные считают, что в пожаре виновна некая местная группировка подростков. Они своими выходками и вседозволенностью уже давно не дают покоя жителям района. Высказывались и угрозы, что будет подожжена и разрушена местная инфраструктура.

Государственная полиция в связи с произошедшим начала расследование. Выясняются как обстоятельства произошедшего, так и причины возникновения пожара.

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