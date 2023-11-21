ХАМАС анонсировал соглашение с Израилем о прекращении огня

Ранее, 18 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США заключили соглашение о прекращении огня минимум на пять дней при условии освобождения боевиками нескольких десятков заложников, удерживаемых ими в секторе Газа.

В ночь на 19 ноября, однако, Белый дом опроверг эти сведения, заявив, что США работают над тем, чтобы договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута, однако пока "сделки нет".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.