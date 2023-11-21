10 лет Майдану. Надежда без срока давности

Вечер 21 ноября 2013 года был достаточно теплым для конца осени, но дождливым. В центре Киева как раз начиналась акция протеста, которая впоследствии получит название Евромайдан или "Революция Достоинства". Она, без преувеличения, изменит будущее не только Украины, но и всего мира.
Парадокс памяти. Со дня начала Евромайдана прошло 10 лет – довольно существенный срок, особенно с учетом бурных событий сегодняшних дней – но кажется, будто это происходило только вчера.
Четко вспоминается все. Внезапное и непонятное решение Кабинета министров остановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, первые немногочисленные акции протеста в крупных городах.
Немотивированный всплеск насилия со стороны правоохранителей ранним утром 30 ноября на Майдане Незалежности. Злоба и желание отомстить, витавшие в воздухе осеннего Киева. А на следующий день, 1 декабря – «марш миллионов», вылившийся в знаменитый бульдозерный штурм на Банковой и еще одно избиение активистов.
С каждым днем Майдан разрастался все больше: из одной палатки в центре Киева он перерос в полноценное «государство в государстве».
Там были свои порядки и правила, а во главе угла был дух взаимной поддержки ради достижения главной цели. Причем для каждого из участников революции она была своя.
Кто-то стремился к Европе и демократии, кто-то желал окончательно разорвать все связи с автократической Россией, кто-то просто хотел заменить одного президента другим.
Три месяца противостояния закончились кровавым побоищем 18-20 февраля 2014 года. Тогда в центре Киева спецназовцы милицейского подразделения «Беркут», другие правоохранители и «титушки» убили около полусотни протестующих. В общей сложности число жертв составило около 100 человек с учетом погибших правоохранителей.
Однако, несмотря ни на что, революция победила. Президент Виктор Янукович бежал в Россию, где находится до сих пор. Депутаты парламента признали его устранившимся от обязанностей президента. Власть в Украине сменилась проевропейской, а в отношении правоохранителей, принимавших участие в подавлении Майдана, начались уголовные процессы.
Многие активные участники протеста ушли в политику, другие – сразу на фронт.
Без лишнего пафоса можно сказать, что именно майдановцы стали движущей силой новой украинской армии и продолжают ею быть.
Без наказания, но с надеждой
При этом нельзя сказать, что отношение к Евромайдану однозначно в украинском обществе.
Согласно опросу, который год назад провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, почти 67% украинцев считают эти события «справедливым восстанием народа против авторитарной власти».
Однако 12,3% все еще уверены, что это был государственный переворот.
Это именно тот тезис, который последние 10 лет упорно продвигает российский президент Владимир Путин. Он неоднократно оправдывал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение РФ именно тем, что в 2014 году Запад якобы обманул его и насильственным путем добился смены власти в Украине.
Эта фантомная боль российского диктатора, очевидно, никогда не оставит его в покое.
А что Украина? Бурные события 10-летней давности уже перекочевали на страницы учебников по истории. Но не оставляет ощущение, что в них до сих пор так и не поставлена точка.
И речь здесь не только о том, что ни один из виновников кровавых преступлений во время Майдана не был наказан. Сотни уголовных дел и начавшихся после тех событий судебных процессов по факту так ничем и не завершились.
Апофеозом стал вердикт суда в отношении беркутовцев, устроивших стрельбу на Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года. Формально суд признал некоторых из них виновными в умышленных убийствах. Но эти обвиняемые уже четыре года как бежали в Россию, воспользовавшись возможностью при обмене пленными.
Тех, кто не сбежал, суд решил не арестовывать, сославшись на отсутствие доказательств их причастности к убийствам.
И это показательный момент. Десятки судебных процессов по «майдановским делам» лежат в украинских судах годами. Процесс, продолжающийся ради самого процесса.
Наглядный пример этого абсурда: обвиняемого в причастности к разгону Майдана, бывшего главу Киевской городской администрации Александра Попова до сих пор судят в Шевченковском суде столицы. За это время он уже успел поучаствовать в избирательной кампании на должность городского головы и даже занять второе место в 2020 году.
Тюремное заключение Попову, как и абсолютному большинству фигурантов «майдановских дел», не грозит – истек срок привлечения их к уголовной ответственности.
Однако и это не главное.
Кажется, я разгадал, в чем парадокс памяти о Майдане. У его участников и свидетелей нет ощущения, что все закончилось. А значит, борьба за «счастливую Украину будущего» продолжается, и говорить об итогах рано.