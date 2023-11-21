10 лет Майдану. Надежда без срока давности

Эта фантомная боль российского диктатора, очевидно, никогда не оставит его в покое.

А что Украина? Бурные события 10-летней давности уже перекочевали на страницы учебников по истории. Но не оставляет ощущение, что в них до сих пор так и не поставлена точка.

И речь здесь не только о том, что ни один из виновников кровавых преступлений во время Майдана не был наказан. Сотни уголовных дел и начавшихся после тех событий судебных процессов по факту так ничем и не завершились.

Противостояние митингующих и правоохранителей у здания Кабмина 24 ноября 2013 года. С каждым днем ​​агрессия с обеих сторон нарастала Фото: Reuters

Апофеозом стал вердикт суда в отношении беркутовцев, устроивших стрельбу на Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года. Формально суд признал некоторых из них виновными в умышленных убийствах. Но эти обвиняемые уже четыре года как бежали в Россию, воспользовавшись возможностью при обмене пленными.

Тех, кто не сбежал, суд решил не арестовывать, сославшись на отсутствие доказательств их причастности к убийствам.

И это показательный момент. Десятки судебных процессов по «майдановским делам» лежат в украинских судах годами. Процесс, продолжающийся ради самого процесса.

Наглядный пример этого абсурда: обвиняемого в причастности к разгону Майдана, бывшего главу Киевской городской администрации Александра Попова до сих пор судят в Шевченковском суде столицы. За это время он уже успел поучаствовать в избирательной кампании на должность городского головы и даже занять второе место в 2020 году.

Тюремное заключение Попову, как и абсолютному большинству фигурантов «майдановских дел», не грозит – истек срок привлечения их к уголовной ответственности.

Однако и это не главное.