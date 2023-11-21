Скончался Айвар Эндзиньш, судья Конституционного суда и соавтор Декларации независимости

Айвар Эндзиньш родился 8 декабря 1940 года.

Эндзиньш был доктором юридических наук, автором более ста научных публикаций. В 1968 году он окончил юридический факультет Латвийского государственного университета, а в 1972 году - аспирантуру юридического факультета МГУ. Он расширил свои знания в Верховном суде США и Национальном центре государственных судов (NCSC) в США, а также в Конституционном совете Франции.

С 1972 по 1990 год преподавал в Латвийском университете, позже - в Латвийской полицейской академии, был профессором Латвийской полицейской академии. Он также преподавал в бизнес-школе Turība.

С 1990 по 1993 год Айвар Эндзиньш был депутатом Верховного Совета Латвии. Участвовал в рабочей группе, разрабатывавшей проект Декларации независимости, принятой 4 мая 1990 года.

Эндзиньш был депутатом 5-го и 6-го Сейма Латвийской республики.

В 1996 году Сейм утвердил Айвара Эндзиньша судьей Конституционного суда. До 2000 года он исполнял обязанности председателя Конституционного суда, а в 2000 году был избран председателем Конституционного суда. Его мандат судьи закончился в январе 2007 года.

Эндзиньш награжден орденом Трех звезд - памятным знаком участников баррикад 1991 года, а также государственным орденом Италии Grande Ufficiale и государственным орденом Литвы "За заслуги перед Литвой".