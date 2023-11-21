Полиция Эстонии предупреждает о новом способе обмана

Схема аналогична предыдущим мошенническим звонкам, когда аферисты выдают себя за полицейских.

В нынешних роботизированных звонках на английском сообщается, что данные его ID-карты были украдены и теперь он объявлен в международный розыск. Во время звонка предлагают нажать на телефоне на цифру 1, чтобы поговорить с якобы полицейским.

Вячеслав Миленин. Фото: Департамент полиции и погранохраны

Руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин заверил, что эстонская полиция таких звонков не делает.

"Мошенники активизировались, на данный момент роботизированные звонки получили более ста жителей Эстонии. Мошенники стремятся заполучить деньги или данные людей. Если вам звонят с неизвестного номера и утверждают, что ваши данные украдены, немедленно кладите трубку", - сказал Миленин. Он благодарит всех людей, которые сразу распознали мошеннический звонок и сообщили об этом в полицию.

По данным полиции, на данный момент пострадавших от этой схемы обмана нет.

"Напоминаем, что вы не должны никому сообщать свои коды PIN1 и PIN2 от Mobile-ID, Smart-ID или ID-карты, а также вводить их где-либо по требованию других людей", - подчеркивает полицейский.