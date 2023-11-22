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"Время ничего не лечит". Большой разговор спустя 10 лет после трагедии в Золитуде

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Латвия почтила память 54 погибших в золитудской трагедии. С момента крупнейшей катастрофы после восстановления независимости прошло 10 лет. Вопросов стало только больше. В эфире "Кто вам платит?" обсудили, какие уроки вынесла Латвии 10 лет спустя.

Гость эфира:

  • Регина Лочмеле - руководитель общества Zolitūde 21.11 (член партии "Согласие").

В эфире прозвучало:

  • 00:00 "Местные говорят гроб или дом-призрак" - о многоэтажке рядом с обрушившимся магазином;
  • 09:30 "Что-то светлое, направленное в будущее" - о мемориальном парке на месте трагедии;
  • 15:22 "На волне десятилетия снова есть вера, что справедливость будет". О долгом судебном процессе;
  • 20:45 "Теперь после Золитуде" - о контроле в строительстве;
  • 24:34 "Есть люди, которые будут бороться до конца" - о пострадавших и их близких;
  • 31:00 Дискуссия ведущих.

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