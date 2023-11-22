"Время ничего не лечит". Большой разговор спустя 10 лет после трагедии в Золитуде

Латвия почтила память 54 погибших в золитудской трагедии. С момента крупнейшей катастрофы после восстановления независимости прошло 10 лет. Вопросов стало только больше. В эфире "Кто вам платит?" обсудили, какие уроки вынесла Латвии 10 лет спустя.