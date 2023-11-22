Трагедия в Золитуде: сроки окончательного постановления по делу не прогнозируются

Верховный суд поручил его рассмотрение судье Айвару Уминскису. Учитывая его сложность, другие дела ему временно передаваться не будут. Уминскис является судьей-референтом, которому дело было передано в порядке поступления. Остальной состав суда еще не сформирован.

Это произойдет после того, как судья проведет подготовительную работу, что обычно занимает три месяца. "В данном случае дело очень большое, и срок подготовки, скорее всего, составит более трех месяцев, поскольку необходимо ознакомиться с решениями нижестоящих судов, кассационным протестом прокурора и кассационными жалобами, а их в данном деле 32", - пояснила пресс-секретарь Верховного суда Байба Катая.

Судья-референт представит свои выводы остальным членам суда, которые совместно примут решение о необходимости возбуждения кассационного судопроизводства. Сроки окончательного постановления суда не прогнозируются.

С момента золитудской трагедии прошло уже 10 лет. "Это огромный срок. Все, кто верит в верховенство закона, хотели бы, чтобы за 10 лет дело было рассмотрено до последней инстанции, и в данном конкретном случае я не могу точно сказать, почему до сих пор нет окончательного решения", - сказала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.