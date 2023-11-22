Латвия поборется за размещение у себя нового органа ЕС

На то, чтобы принять его у себя, претендуют еще восемь стран ЕС - Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Литва и Австрия. Все страны предлагают разместить агентство в своих столицах, за исключением Германии, которая сделала ставку на свой финансовый центр Франкфурт, где уже расположены Европейский центральный банк, Франкфуртская фондовая биржа и другие учреждения.

Несмотря на то, что существуют определенные критерии выбора потенциального места размещения AMLA, решение, скорее всего, определят политические мотивы. Как пишет Financial Times, выбор места для AMLA связан с выбором нового главы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), что определит интересы стран по другим вопросам.

В ЕС нередки случаи, когда страны заключают сложные сделки по одному вопросу и одновременно ищут компромиссы по другим, не связанным с ним вопросам. В гонке за пост руководителя ЕИБ поддержка Франции и Германии имеет решающее значение. Канцлер Германии Олаф Шольц уже выразил поддержку кандидатуре заместителя премьер-министра Испании Надии Кальвиньо на этот пост.

Франция также дала понять, что может поддержать Кальвиньо. Она является одним из наиболее вероятных претендентов на пост руководителя ЕИБ, а Испания наряду с Германией и Ирландией входит в число наиболее вероятных кандидатов на прием у себя AMLA. Поэтому, как пишет Financial Times, если кандидат Испании займет главный пост в ЕИБ, то нет уверенности в том, что Мадрид будет выбран в качестве места расположения AMLA.