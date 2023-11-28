"Невозможно не вложить частичку себя". 20-летний кондитер из Риги о своих тортах-шедеврах

В 14 лет Валерий из Риги испек свое первое шоколадное печенье и влюбился в этот процесс. Сейчас ему 20 лет, и работы молодого кондитера уже успели оценить больше сотни клиентов. Его не смущают стереотипы, он просто делает то, что любит.
"Я привык, что моя аудитория - это девушки или женщины. Молодых людей меньше, хотя за границей, наоборот, более естественно, что парни занимаются выпечкой и десертами", - говорит Валерий.
"Если честно, я просто делаю то, что я делаю. Мне особо не важно, сколько там парней, сколько девушек, кто этим занимается", - добавляет молодой кондитер из Риги.
Валерий начал печь в 14 лет, когда дома появилась первая духовка. Потом поступил учиться на повара в профессиональную школу RIMAN.
"Я долго сомневался, кем я хочу стать - поваром или кондитером. Но пошел учиться на повара. Уже на втором курсе понял, что это не мое, я хочу только печь", - рассказывает Валерий.
Любовь к десертам у него появилась с первой выпечки: "Я помню, как первый раз испек шоколадное печенье. Очень мне хотелось попробовать это сделать, и мне так понравился процесс... Я перестал готовить разные блюда и начал печь. Мне ничего больше не было интересно".
Валерий получил диплом повара, но параллельно обучался кондитерскому искусству: сначала по YouTube, потом на различных онлайн-курсах.
"Очень много продуктов было испорчено. Это естественно. Все с чего-то начинали", - с улыбкой вспоминает кондитер.
В 17 лет парню повезло и он попал в команду рижской кондитерской MiLu Kitchen, которая занимается различными тортами, лепкой декора и десертами.
Там он проработал два с половиной года, после чего решил уйти, чтобы начать свое дело.
"Было сложно решиться, потому что я понимал, что теперь вся ответственность будет только на мне. Никто мне уже не поможет. Все полностью - принятие заказа, закупка продуктов, исполнение - все теперь только на мне. И это большая ответственность", - говорит Валерий.
С января этого года молодой кондитер начал принимать заказы. За это время к нему обратилось уже больше сотни клиентов, отмечает он.
"Мне кажется, работает как сарафанное радио, так и моя страница в Instagram. Я стараюсь выкладывать посты постоянно", - говорит кондитер.
"Вкладываешь себя"
Работы многих современных кондитеров в соцсетях можно смело назвать искусством. Торты Валерия не исключение. Кондитер уверен, что любая ручная работа - это творчество, в которое вложено не только время.
"Конечно, это искусство. Потому что когда ты делаешь торт с декором, ты вкладываешь себя. Когда я пишу, что я вложил столько всего в этот торт, это не просто слова.
Действительно, когда лепишь фигурку по 5 часов, там невозможно не вложить частичку себя.
Кто-то рисует, кто-то вяжет, кто-то создает графический дизайн сайта. Это тоже искусство, потому что мы вкладываем частичку себя, свой креатив, свой потенциал, свои навыки, свое видение в это", - считает кондитер.
Валерия можно назвать опытным кондитером, но это не значит, что все работы даются ему легко. Главное в этом деле - пробовать.
"Самые сложные мои работы связаны больше с оформлением, потому что, в принципе, готовятся они все по одной технологии. Это уже настолько у меня автоматизировано, что для меня это несложно. Из сложного могу назвать торты с оформлением. Например, мой последний торт, который я выкладывал в соцсети. Торт в виде клетки с цветами и с феей внутри. Это было достаточно сложно для меня, потому что там было много техник, которые я раньше никогда не использовал. Бывает такое, что я не знаю, как, допустим, слепить что-то. Тогда просто смотрю в интернете примеры и пробую. Конечно, может, с первого раза не получиться, но все равно надо пробовать", - говорит кондитер.
В работе с тортами очень важен внешний декор, уверен Валерий. Конечно, торт должен быть вкусным, но клиенты оценивают сначала оформление и только потом уже вкус.
"Есть два понятия - внешний вид (оформление) и внутренний вид (начинка). Мне кажется, что важно и то, и то. И начинка, и декор. Сначала мы видим торт, оцениваем его визуально, как он нам нравится. Это очень важно. Но если торт внутри будет невкусным, то его красота не будет иметь значения.
Как говорится, встречают по одежке, провожают по уму. Так же и тортик встречают по декору и провожают по начинке.
Рабочий день кондитера
Рабочий день кондитера зависит от количества заказов. Часто приходится работать в свои выходные, так как необходимо делать заготовки наперед, делится Валерий.
"Возьмем пятницу и субботу - это такие самые загруженные дни. Например, в предыдущую субботу у меня было пять заказов, а до этого два дня были свободными. Но я начинал уже заранее подготавливать все на субботу. Получается, я с четверга работал, хотя в этот день заказов не было", - объясняет кондитер.
Приготовление торта состоит из нескольких этапов: испечь бисквиты, сделать начинки, слепить декор, выровнять торт, украсить его. Поэтому чаще всего приготовление одного заказа занимает больше одного дня.
Лучшая часть работы для Валерия - это украшение торта.
"Когда все заготовки сделаны, слеплен декор, ты сидишь и просто украшаешь торт, желательно, чтобы никто тебя не торопил и заказчик не стоял под дверью. Наверное, это самая лучшая часть работы для меня", - делится кондитер.
Валерий всегда с удовольствием выполняет свои заказы и чувствует большую ответственность за них: "Нет такого, что вот ответственность и мне страшно из-за этого. Да, мне страшно, но у меня внутри такое большое вдохновение, что я понимаю, что я ответственный за большой праздник. Я понимаю, что я часть праздника. Я знаю, что сделаю все возможное, чтобы отдать лучший результат, который я могу на данный момент сделать".
Валерий готовит как муссовые торты, так и бисквитные. Он считает, что именно это отличает его от других латвийских кондитеров: "У нас кондитеры чаще делают бисквитные торты. Мне кажется, это моя изюминка, так как у клиента есть выбор, какой торт заказать".
Цены на заказы зависят от размера, веса и оформления торта. У молодого кондитера средний бисквитный торт (до 2 кг) с оформлением стоит около 80 евро.
По его словам, люди в Латвии очень ценят ручной труд и готовы платить за него.
"Может быть, я так смешно скажу, но я притягиваю хороших заказчиков. Когда ко мне приходит человек, он как будто с хорошей энергией ко мне идет, я вот это чувствую. Все всегда довольны результатом. Недовольных клиентов у меня пока не было. И я очень этим горжусь", - говорит Валерий.
Важна красивая картинка
В XXI веке кондитерам важно не только делать привлекательные и вкусные торты, но и грамотно вести соцсети, чтобы показывать свои работы.
"Я всегда стараюсь выкладывать свои работы и процесс. Тогда я спокоен, что про меня не забыли, что я на виду, потому что я не могу себе позволить пропасть из Instagram", - говорит кондитер.
Многие клиенты приходят именно из соцсетей, и им важно видеть красивые работы и активный профиль.
"Также нужно показывать, кто именно делает эти торты. То есть себя. Поэтому бывает, что мне некомфортно, иногда не хочется снимать, но я переступаю через себя", - рассказывает Валерий.
"Нужно показывать миру то, чем ты занимаешься. Не бояться, что кто-то осудит или что-то скажет. Всегда будут тебя осуждать, если ты что-то делаешь. Если что-то не делаешь, тоже будут. Если ты очень талантливый, но не показываешь свои работы, о тебе могут не узнать, к сожалению. Поэтому нужно выходить из зоны комфорта", - добавляет он.
Молодой кондитер планирует и дальше развиваться и продолжать свое дело: "Моя профессия - это моя душа, моя отдушина, это то, чем я живу. Действительно, это то, что на данный период в моей жизни стоит на первом месте. Моя работа - это моя жизнь. Мои торты - это часть меня, это то, что я создаю, то, во что вкладываю душу и сердце. Это не просто слова для меня. Я знаю свои мечты, я знаю свои цели, знаю, как я хочу, чтобы выглядела моя жизнь. И сейчас я делаю все, чтобы воплотить свои мечты".
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