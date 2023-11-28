"Невозможно не вложить частичку себя". 20-летний кондитер из Риги о своих тортах-шедеврах

"Я всегда стараюсь выкладывать свои работы и процесс. Тогда я спокоен, что про меня не забыли, что я на виду, потому что я не могу себе позволить пропасть из Instagram", - говорит кондитер.

Многие клиенты приходят именно из соцсетей, и им важно видеть красивые работы и активный профиль.

"Также нужно показывать, кто именно делает эти торты. То есть себя. Поэтому бывает, что мне некомфортно, иногда не хочется снимать, но я переступаю через себя", - рассказывает Валерий.

"Нужно показывать миру то, чем ты занимаешься. Не бояться, что кто-то осудит или что-то скажет. Всегда будут тебя осуждать, если ты что-то делаешь. Если что-то не делаешь, тоже будут. Если ты очень талантливый, но не показываешь свои работы, о тебе могут не узнать, к сожалению. Поэтому нужно выходить из зоны комфорта", - добавляет он.

Молодой кондитер планирует и дальше развиваться и продолжать свое дело: "Моя профессия - это моя душа, моя отдушина, это то, чем я живу. Действительно, это то, что на данный период в моей жизни стоит на первом месте. Моя работа - это моя жизнь. Мои торты - это часть меня, это то, что я создаю, то, во что вкладываю душу и сердце. Это не просто слова для меня. Я знаю свои мечты, я знаю свои цели, знаю, как я хочу, чтобы выглядела моя жизнь. И сейчас я делаю все, чтобы воплотить свои мечты".