Планируется наделить ЦИК правом аннулировать мандаты депутатов самоуправлений

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, уже сейчас в законе определено, что дума самоуправления может аннулировать полномочия депутата думы самоуправления, который без уважительной причины не явился на заседания думы как минимум четыре раза подряд.

Этот порядок планируется изменить и предоставить право на аннулирование мандатов не связанному непосредственно с самоуправлением учреждению - ЦИК. Планируется, что полномочия депутата самоуправления ЦИК сможет аннулировать, если соответствующий депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не посетил более половины заседаний думы. Предполагается, что на место депутата, мандат которого будет аннулирован, будет приглашен следующий кандидат.

В свою очередь, в законе о самоуправлениях предусмотрено, что как минимум пятая часть депутатов думы может созвать очередное заседание думы, если действующий состав думы не способен выполнять свои обязанности. Если в течение месяца такое заседание не созывается, то исполнительный директор самоуправления будет правомочен обратиться с просьбой о созыве заседания к Министерству охраны окружающей среды и регионального развития.