На мосту между США и Канадой, в районе Ниагарского водопада, взорвалась машина

Фото: AFP

Представители американских правоохранительных органов сообщили CBS News, что произошедшее, вероятно, было результатом намеренных действий, однако мотивы нападения пока неясны.

Один из местных жителей, Майк Гюнтер из Онтарио, рассказал журналистам, что прогуливался в этом районе вместе с женой и увидел, как по мосту на очень большой скорости пронеслась машина.

«Наверное миль 100 в час [160 км/ч — ред.]. Мы его едва заметили, настолько быстро он ехал», — говорит Гюнтер.

По словам свидетеля, автомобиль направился к границе со стороны Канады, а затем резко свернул, чтобы избежать столкновения с машиной, находившейся впереди. Затем он врезался в ограждения и «взлетел в воздух».

«Потом мы увидели облако огня», — говорит Гюнтер.

Мост «Рейнбоу-Бридж» (или «Радужный мост»), на котором произошел взрыв, соединяет канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Нью-Йорк. Он находится между городами Ниагара-Фолс в Канаде и США (населенные пункты с таким названием есть в двух странах).

Сейчас движение по мосту перекрыто, прекратили работать также три других пограничных перехода между США и Канадой.

Сообщение дополняется.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.