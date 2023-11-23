Поток нелегальной миграции в Латвию сокращается, а что происходит у соседей?

Министр отметил, что снижение количества нелегальных мигрантов наблюдается примерно последние две недели. А в среду, 22 ноября, спустя долгое время, не было зафиксировано ни одной попытки нелегального пересечения границы Латвии.

В то же время давление нелегальной миграции на границах Литвы и Польши усиливается. Но Козловскис не исключил, что через какое-то время поток нелегальных мигрантов снова направится в сторону Латвии, поэтому особый режим на границе не будет отменен.

За год ответственными службами было возбуждено 118 уголовных производств за поддержку незаконного пересечения границы.

На вопрос, нужно ли будет закрывать все пункты пропуска на границе Латвии с Беларусью и Россией, министр подчеркнул, что такой шаг имеет смысл только в том случае, если все страны региона сделают это сообща.

Козловскис подчеркнул, что пограничники работают в усиленном режиме, но им предоставляются премии.

Говоря о финансах сектора внутренних дел в целом, министр признал, что увеличение бюджета на следующий год не покроет всех потребностей, но с 2025 года в госбюджете должно быть больше внимания уделено министерству внутренних дел.

В первую очередь Козловскис хочет решить "проблему социального обеспечения", ввести в секторе внутренних дел, по аналогии с оборонным сектором, надбавки на содержание и аренду жилья, которые в настоящее время составляют 400 и 250 евро соответственно и не облагаются налогом, что фактически означает увеличение получаемого вознаграждения на 650 евро в месяц. Для этого сектору внутренних дел потребуется около 50 млн евро.