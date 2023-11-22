Министр: полное закрытие границы с Россией и Беларусью не стоит на повестке дня

В настоящее время поток нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе несколько уменьшился, и не исключено, что в Финляндию из России пытаются попасть те же мигранты, что и в Латвию ранее, добавил Козловскис.

Латвийские власти находятся в контакте со своими финскими коллегами и отслеживают ситуацию, сказал министр.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 ноября, в полночь закрываются дополнительные пункты пересечения восточной границы Финляндии и России до конца года. Открытым останется только КПП "Рая-Йоосеппи" - самый северный из всех.

На других пунктах пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией заявления на получение международной защиты приниматься не будут.

По мнению аналитиков американского "Института изучения войны" (ISW), Россия использует тактику гибридной войны на границе с Финляндией, повторяя сценарий провоцирования миграционного кризиса на белорусско-польской границе и пытаясь дестабилизировать НАТО.