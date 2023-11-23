Ушел из жизни популярный детский писатель Юрис Звиргздиньш

Юрис Звиргздиньш родился 13 февраля 1941 года в Риге. Начав писать пьесы, миниатюры, рассказы и очерки, в 1990-е годы он обратился к детской литературе. Он написал 33 книги для детей и шесть книг для взрослых.

Leģendārās "Kazas" intelektuālais Maestro, vēlāk bērnu grāmatu rakstnieks, populārā lācīša Tobiasa radītājs JURIS ZVIRGZDIŅŠ (13. II 1941- 22. XI 2023) devies mūžībā. Līdzjūtība draugiem un lasītājiem! pic.twitter.com/2o4IslV0mR — Žurnāls "Domuzīme" (@Domuzime) November 22, 2023

В нескольких произведениях автора дети и юноши в увлекательной форме знакомятся с различными культурными местами Риги и историческими событиями - историей первой рождественской елки, историей Соединенных Штатов Америки, музыкой австрийских композиторов. Один из самых ярких персонажей детских книг Звиргздиньша - медведь Тобиас.

Юрис Звиргздиньш за время своего творчество получил множество премий.

В 2012 году Звиргздиньш был номинирован на премию Мемориала Астрид Линдгрен в области детской литературы.

Портал RUS TVNET выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Юриса Звиргздиньша.