Ушел из жизни популярный детский писатель Юрис Звиргздиньш

Журнал Domuzīme в соцсети X опубликовал новость о том, что в среду, 22 ноября, в возрасте 82 лет, скончался один из самых выдающихся авторов латвийских книг для детей, писатель Юрис Звиргздиньш (1941-2023).
Юрис Звиргздиньш родился 13 февраля 1941 года в Риге. Начав писать пьесы, миниатюры, рассказы и очерки, в 1990-е годы он обратился к детской литературе. Он написал 33 книги для детей и шесть книг для взрослых.
Leģendārās "Kazas" intelektuālais Maestro, vēlāk bērnu grāmatu rakstnieks, populārā lācīša Tobiasa radītājs JURIS ZVIRGZDIŅŠ (13. II 1941- 22. XI 2023) devies mūžībā. Līdzjūtība draugiem un lasītājiem! pic.twitter.com/2o4IslV0mR— Žurnāls "Domuzīme" (@Domuzime) November 22, 2023
В нескольких произведениях автора дети и юноши в увлекательной форме знакомятся с различными культурными местами Риги и историческими событиями - историей первой рождественской елки, историей Соединенных Штатов Америки, музыкой австрийских композиторов. Один из самых ярких персонажей детских книг Звиргздиньша - медведь Тобиас.
Юрис Звиргздиньш за время своего творчество получил множество премий.
В 2012 году Звиргздиньш был номинирован на премию Мемориала Астрид Линдгрен в области детской литературы.
Портал RUS TVNET выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Юриса Звиргздиньша.
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