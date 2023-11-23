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Ушел из жизни популярный детский писатель Юрис Звиргздиньш

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Юрис Звиргздиньш
Юрис Звиргздиньш Фото: Ieva Lūka/LETA

Журнал Domuzīme в соцсети X опубликовал новость о том, что в среду, 22 ноября, в возрасте 82 лет, скончался один из самых выдающихся авторов латвийских книг для детей, писатель Юрис Звиргздиньш (1941-2023).

Юрис Звиргздиньш родился 13 февраля 1941 года в Риге. Начав писать пьесы, миниатюры, рассказы и очерки, в 1990-е годы он обратился к детской литературе. Он написал 33 книги для детей и шесть книг для взрослых.

В нескольких произведениях автора дети и юноши в увлекательной форме знакомятся с различными культурными местами Риги и историческими событиями - историей первой рождественской елки, историей Соединенных Штатов Америки, музыкой австрийских композиторов. Один из самых ярких персонажей детских книг Звиргздиньша - медведь Тобиас.

Юрис Звиргздиньш за время своего творчество получил множество премий.

В 2012 году Звиргздиньш был номинирован на премию Мемориала Астрид Линдгрен в области детской литературы.

Портал RUS TVNET выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Юриса Звиргздиньша.

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