Норвегия тоже может закрыть границу с Россией

Так политик ответил на вопрос журналистов, следует ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыт пункт "Стурскуг" на границе с мурманской областью РФ.

"Если будет надо", - ответил он телеканалу TV2.

Ситуация в Финляндии и Эстонии находится под пристальным вниманием правительств этих стран. 15 ноября в МВД Эстонии сообщили Rus.Postimees, что в случае ухудшения ситуации с попытками мигрантов попасть из России в Эстонию, возможно "частичное или полное" закрытие КПП на эстонско-российской границе.

"К сожалению, есть много признаков того, что к этому [миграционному давлению] причастны российские пограничники и, возможно, другие ведомства", - сказал министр.

Продолжающееся миграционное давление на восточную границу Европы является "гибридной наступательной операцией".