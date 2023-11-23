Видео ⟩ Выясни, откуда взялась твоя фамилия! Доступен уникальный словарь латвийских фамилий

Словарь доступен на сайте uzvardi.lv, но следует учитывать, что из-за большого интереса доступ к странице временно может быть затруднен.

Словарь создан путем сложения вместе разделов фамилий из исследования "Фамилии латвийцев в архивных материалах" и включенных в регистр физических лиц фамилий, и его планируется дополнить и уточнить.

Электронным словарем фамилий латвийцев завершились более пяти лет работы по обобщению и изучению латышских фамилий.

Работа над изучением фамилий была начата в честь столетия Латвии. Серию словарей фамилий латвийцев специалист по статистике и историк Илмарс Межс задумал как "красивый и ценный подарок к столетию Латвии", открыло LVA.

В сотрудничестве с соавторами словарей было создано и издано масштабное исследование "Фамилии латвийцев в архивных материалах". В 2017 году издан словарь, в котором собраны фамилии Латгале, а изданный в 2019 году словарь охватывал Курземе, Земгале и Селию. В третьей части, выпущенной в прошлом году, изучались фамилии в Видземе.