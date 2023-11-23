Чт, 23.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Латгале из-за снега осложнено движение по дорогам

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дорога в Латвии. Иллюстративное фото
Дорога в Латвии. Иллюстративное фото Фото: VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

В четверг вечером движение по дорогам осложнено в основном в Латгале, сообщает государственное предприятие Latvijas valsts ceļi.

Из-за снега и льда движение затруднено в Алуксненском, Гулбенском, Мадонском, Екабпилсском, Лудзенском, Резекненском и Прейльском краях, а в районе Краславы очень затруднено.

В Курземе движение затруднено в районе Талси и Салдуса, в Видземе - в районе Цесиса и Лимбажи.

В Риге улицы обледенели местами. В социальных сетях появляется информация об очень скользких дорогах, авариях и пробках.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх