В Латгале из-за снега осложнено движение по дорогам

В четверг вечером движение по дорогам осложнено в основном в Латгале, сообщает государственное предприятие Latvijas valsts ceļi.
Из-за снега и льда движение затруднено в Алуксненском, Гулбенском, Мадонском, Екабпилсском, Лудзенском, Резекненском и Прейльском краях, а в районе Краславы очень затруднено.
В Курземе движение затруднено в районе Талси и Салдуса, в Видземе - в районе Цесиса и Лимбажи.
В Риге улицы обледенели местами. В социальных сетях появляется информация об очень скользких дорогах, авариях и пробках.
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