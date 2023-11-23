В Латгале из-за снега осложнено движение по дорогам

Из-за снега и льда движение затруднено в Алуксненском, Гулбенском, Мадонском, Екабпилсском, Лудзенском, Резекненском и Прейльском краях, а в районе Краславы очень затруднено.

В Курземе движение затруднено в районе Талси и Салдуса, в Видземе - в районе Цесиса и Лимбажи.

В Риге улицы обледенели местами. В социальных сетях появляется информация об очень скользких дорогах, авариях и пробках.