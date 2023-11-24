Видео ⟩ За занавесом: россиян беспокоит встреча Байдена и Си Цзиньпина

Часто цитируемая в западной культуре цитата из Экклезиаста о том, что нет ничего нового под солнцем, в полной мере применима и к российской пропаганде, как это подтверждают телепередачи минувшей недели. Доминирующие идеологические послания повторяются с заметным оттенком рутины и однообразно. Определенную свежесть, впрочем, внесла встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, в связи с которой пропагандисты уже поспешили заявить, что Байден потерпел очередную неудачу.
В каждой передаче был какой-то сюжет о трансгендерах и гомосексуалах, "захвативших" западный мир, не обошлось по традиции и без видео, на которых запечатлены какие-то неловкости президента США Джо Байдена, мелькнул и сюжет с очередным заявлением экс-президента США Дональда Трампа о том, что Америка погибнет, если ею продолжит управлять президент демократов. Россияне очень активно пропагандируют победу Трампа на предстоящих в следующем году президентских выборах в США, что будет означать полный и окончательный разворот Америки от Украины.
Наряду с этим, конечно, звучали и истории о том, что Украина войну проиграла и Запад от нее отвернулся. То есть кремлевские идеологи пытаются убедить российское общество, что Украина всеми брошена и капитулирует уже в самое ближайшее время. "Военкоры" распространяют не основанные на фактах и не подлежащие проверке сообщения о том, что украинские военные, предвидя неизбежное поражение, массово добровольно сдаются в плен. Зрители должны верить всему этому на слово, так как никаких доказательств не приводится.
Интересный факт для латвийского общества - теперь уже регулярный участник передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", бывший латвийский политик и депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин на вопрос Соловьева, станет ли он баллотироваться на предстоящих выборах в Европарламент, ответил: "Я сделаю так, как вы, Владимир Рудольфович, посоветуете". Соловьев заявил, что уж он то точно советует баллотироваться.
Русская ложь о "братских могилах"
Высший пилотаж демагогической риторики и лжи россияне продемонстрировали в связи с новостями о том, что вооруженные силы Украины провели серию успешных операций на левом берегу Днепра на Херсонском направлении и сумели закрепиться на нескольких плацдармах. Пропагандисты были вынуждены признать эти сведения, так как отрицать очевидное было бы слишком сложно. Однако то, как случившееся преподносилось, с абсолютным искажением фактов и выдачей желаемого за действительное, было виртуозно.
А именно, Россия заявила, что высадка украинцев на оккупированном левом берегу Днепра сравнима с высадкой союзников на оккупированном нацистами Нормандском побережье в 1944 году, когда погибло огромное количество британских, французских и американских солдат. Трагикомично, но проводя эти параллели, пропагандисты забыли о том факте, что по мнению большинства военных историков, именно эта операция привела к разгрому нацистов во Второй мировой войне. Кремлевские идеологи и так называемые военные корреспонденты пытались убедить российское общество, что для украинцев высадка на левом берегу Днепра закончилось "братскими могилами" и пленом. Надо сказать, что этот рассказ не подтверждают ни вооруженные силы Украины, ни влиятельные западные аналитические центры, фокусирующиеся на военном анализе. Более того, украинские войска в Херсонской области оттеснили российские войска на три-восемь километров от левого берега Днепра, поэтому минометный огонь русских уже не угрожает населенным пунктам правобережья.
Кроме того, звучали уже набившие оскомину рассказы о том, что украинское государство давно потеряло свою независимость, поскольку, как это признает сам президент Украины Владимир Зеленский, если Запад не поставит в достаточном количестве вооружение, разгромить Россию не удастся. Это, по мнению "кремлинов", служит свидетельством того, что Украина по факту уже не существует, так как полностью зависит от благосклонности Запада. При этом был продемонстрирован видеосюжет, в котором скандально-радикальный командир чеченского спецназа "Ахмет" Апти Алаудинов объясняет солдатам, что после завоевания Украины последует черед остальной Европы.
Искажение посыла западных СМИ
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов в очередной раз сослался на статью Wall Street Journal "Настало время положить конец магическим умозаключениям о поражении России", в которой авторы отмечают, что Россия выдержала западные санкции и ее военная машинерия все еще действует, причем весьма успешно, а президенту России Владимиру Путину после провального бунта "вагнеровцев" удалось еще больше укрепить свою вертикаль власти. Таким образом Попов пытается убедить россиян в том, что даже американская пресса признает, что разгромить Россию не удастся и Украина обречена на капитуляцию.
Однако при прочтении этой статьи напрашивается иная интерпретация фактов. Авторы статьи лишь повторяют и подчеркивают хорошо известные всем истины, о которых, среди прочего, говорили и латвийские аналитики по военным вопросам: что списывать Россию рано, что власть Путина не пошатнулась и переход военных действий в позиционную войну означает неизбежное затягивание войны, если только Запад не поставит Украине новейшие военные технологии.
В отличие от интерпретации Попова, авторы статьи привели эти факты отнюдь не для того, чтобы заявить, что Россия непобедима, а Украина разгромлена. Ровно наоборот: в статье отмечается, что нынешняя ситуация является серьезным вызовом для Запада и он должен осознать серьезность происходящего, что нельзя полагаться на то, что Россия побеждена, и расслабляться. Напротив, Западу следует собраться и продолжить наращивать военную помощь Украине.
Сравнивая путинскую Россию с Советским Союзом, авторы статьи отмечают: "Сегодняшние обстоятельства сильно отличаются от советской угрозы. Европа уже не та выжженная пустыня, какой была после Второй мировой войны. НАТО приветствовала двух новых членов - Финляндию и Швецию. Путину приходится стучаться в двери в таких местах, как Пекин, Тегеран и Пхеньян. Пресловутое соотношение сил решительно склонилось против России. (...) Самое главное: вопреки всем прогнозам, Украина выдержала натиск России. Менее чем за два года украинская армия превратила в пыль целое десятилетие российской военной модернизации".
Эти фрагменты статьи Попов, конечно, не процитировал, как и не привел последний абзац: "Соединенные Штаты и их союзники понимают долгосрочный характер этой реальности: окончание войны, когда бы оно ни произошло, вряд ли подавит конфронтацию между Россией и остальной Европой. У украинцев и их друзей есть веские причины желать увидеть появление независимой, процветающей, безопасной и полностью интегрированной в политическую и экономическую жизнь континента страны. Путин и его преемники будут считать это окончательным поражением России. Они сделают все, что в их силах, чтобы предотвратить это".
Данный пример хорошо показывает, как русская пропаганда способна полностью исказить послания западных СМИ. Достаточно прочитать громкий заголовок и первый абзац, чтобы пропагандисты уже победили в борьбе за умы многих россиян, которым никогда не представится возможность самостоятельно прочитать статьи, цитируемые пропагандистами.
"Неудачи" Байдена в китайском вопросе
Президент США Байден служит русским пропагандистам, пардон, как красная тряпка для быка. Их бесит все, что Байден делает и говорит. Кремлевские идеологи очень болезненно восприняли встречу Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско, поскольку до сих пор россияне монополизировали Китай в качестве своего делового партнера против "злого Запада". В связи с этим нормализация отношений США и Китая стала бы серьезным ударом для Москвы. А потому все участники передач пытались убедить друг друга и общественность, что Китай сохранит верность России и останется непреклонным противником США, а Байден в переговорах с Си потерпел неудачу.
Вопреки посланиям русских пропагандистов, газета The Guardian отметила, что накануне саммита государственные СМИ Китая приняли более теплый тон в отношении США. "Китайский народ никогда не забудет старого друга, и это важное послание, которое мы хотим послать американскому народу", - сообщила в среду официальная газета Коммунистической партии People's Daily в своем зарубежном издании. Даже националистическая и конфронтационная газета Global Times в своей статье призвала две страны к сотрудничеству", - пишет The Guardian.
Кроме того, россияне никак не упоминают произнесенные Си на саммите слова, которые широко цитируют западные СМИ: "Для двух крупных стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, поворачиваться спиной друг к другу - это не вариант. Одна сторона не может переделать другую, а конфликты и конфронтация имеют невыносимые последствия для обеих сторон". Кремлю наверняка не понравились и слова Си о том, что отношения Китая и США являются важнейшими билатеральными отношениями в мире.
Российская пропаганда в очередной раз занялась вопросом Тайваня: прозвучали утверждения, что США и Япония вооружат Тайвань и реагировать на это придется и Китаю, и Северной Корее, и, конечно, России. При этом пропагандист Соловьев заявил, что "легитимные" территориальные претензии России к Японии никуда не исчезли и актуальны до сих пор.
Наряду с разговорами Байдена и Си Цзиньпина пропагандисты "проанализировали" последнюю статью Байдена в The Washington Post. Зрителям не рассказали, что же конкретно говорится в статье, не процитировали ни одной фразы, вместо этого предложив поверить на слово, что доминирующим посланием статьи является "вульгарный глобализм", под которым понимается американское господство.
На самом деле в упомянутой статье Байден отметил, что палестинское самоуправление должно управлять Газой и Западным берегом после войны между Израилем и ХАМАСом. Президент США также упомянул, что решение, приемлемое для двух стран, является "единственным способом обеспечения долгосрочной безопасности как Израилю, так и палестинскому народу", добавив, что Газу "никогда больше нельзя использовать как платформу терроризма".
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