Видео ⟩ За занавесом: россиян беспокоит встреча Байдена и Си Цзиньпина

Русская ложь о "братских могилах"

Высший пилотаж демагогической риторики и лжи россияне продемонстрировали в связи с новостями о том, что вооруженные силы Украины провели серию успешных операций на левом берегу Днепра на Херсонском направлении и сумели закрепиться на нескольких плацдармах. Пропагандисты были вынуждены признать эти сведения, так как отрицать очевидное было бы слишком сложно. Однако то, как случившееся преподносилось, с абсолютным искажением фактов и выдачей желаемого за действительное, было виртуозно.

А именно, Россия заявила, что высадка украинцев на оккупированном левом берегу Днепра сравнима с высадкой союзников на оккупированном нацистами Нормандском побережье в 1944 году, когда погибло огромное количество британских, французских и американских солдат. Трагикомично, но проводя эти параллели, пропагандисты забыли о том факте, что по мнению большинства военных историков, именно эта операция привела к разгрому нацистов во Второй мировой войне. Кремлевские идеологи и так называемые военные корреспонденты пытались убедить российское общество, что для украинцев высадка на левом берегу Днепра закончилось "братскими могилами" и пленом. Надо сказать, что этот рассказ не подтверждают ни вооруженные силы Украины, ни влиятельные западные аналитические центры, фокусирующиеся на военном анализе. Более того, украинские войска в Херсонской области оттеснили российские войска на три-восемь километров от левого берега Днепра, поэтому минометный огонь русских уже не угрожает населенным пунктам правобережья.