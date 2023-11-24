Видео ⟩ В Вангажи нашли несколько больших емкостей с вредным для людей химическим веществом

На емкости наткнулся блогер Илья Одегов, занимающийся городским туризмом. Он нашел на карте недалеко от Риги большую заброшенную территорию и решил отправиться туда. Илья указал, что туда может попасть любой, так как территория не ограничена.

Когда-то на этой территории активно работали с нефтепродуктами, и там по-прежнему находится несколько зданий, в том числе два ангара. В одном из ангаров и стоят емкости с химической жидкостью - раствором каустической соды.

На главных воротах у входа на территорию написано, что она принадлежит ликвидированному в 2019 году предприятию Vangažu nafta. Теперь за нее отвечает предприятие Vangažu Termināls.

Государственная служба среды подтвердила, что после получения видео была проведена проверка территории и находящихся на ней химических веществ. Служба сотрудничает с предприятием.

По словам представителя службы Калвиса Авотиньша, жидкость может быть вредна как для природы, так и для людей.

"Это едкая жидкость, но опасность имеется только в случае, если она попадает на кожу. Угрозы для общества фактически нет, но в любом случае вывоз опасных веществ должен быть организован в ускоренном порядке. Так как в таком виде они храниться не могут", - сказал представитель Государственной службы среды.