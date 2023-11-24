Латвия - в лидерах ЕС по несчастным случаям со смертельным исходом на рабочем месте

Сразу за Латвией следуют Эстония и Литва. В более развитых странах рабочая среда безопаснее, пишет Diena.

По данным Государственной инспекции по труду (VDI), на протяжении десяти лет статистика несчастных случаев на производстве в Латвии остается стабильно высокой. В прошлом году на производстве произошло 243 тяжелых несчастных случая и 29 со смертельным исходом, в позапрошлом - 248 и 38.

Таким образом, улучшения ситуации за год не наблюдается - в прошлом году VDI зафиксировал всего 2341 несчастный случай на производстве, а в 2021 году - 2310.

На данный момент уже расследовано 14 несчастных случаев со смертельным исходом на рабочих местах и расследуются еще 11.

Подобно тому, как Минздрав подсчитывает потерянные годы и доходы из-за употребления алкоголя, такая оценка уместна и в отношении несчастных случаев на производстве.

"Часто предприятия пытаются скрыть произошедшие несчастные случаи, и происходит это именно в неорганизованной рабочей среде. Пострадавший и работодатель договариваются, что несчастный случай расследоваться не будет, и все останется как есть. Скрыть тяжкие и смертельные несчастные случаи сложнее, поскольку при доставке пострадавшего с рабочего места в медицинское учреждение об этом необходимо сообщить в VDI", - говорит представитель инспекции Сандра Зариня.

Это также объясняет, почему статистика несчастных случаев без смертельного исхода показывает совершенно иную картину. По этому показателю Латвия в последние годы входит в топ-5 стран ЕС с самыми низкими показателями. В Литве ситуация похожая, а самые высокие показатели имеют Франция, Дания, Португалия, Испания, Швейцария.