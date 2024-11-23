Видео На Даугавгривском шоссе под колесами авто погиб мужчина

Возможно, погибший направлялся на один из участков, отмечает программа. По словам местных жителей, это уже не первый случай, когда люди в этом месте попадают под колеса автомобилей. Здесь расположена автобусная остановка, садовые домики - через дорогу.

Жители района пользуются общественным транспортом и говорят, что переходить дорогу часто бывает опасно, потому что машины ездят быстро и один неверный шаг может закончиться печально.

Местный житель Николай рассказал, что летом здесь особенно опасно.

"Все бабушки таскают сумки туда-сюда. Пешеходный переход здесь не помешал бы", - отметил он.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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