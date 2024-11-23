Украина потеряла более 40% контролируемых территорий в Курской области

Украинская армия утратила контроль над более чем 40% захваченных территорий в Курской области. Об этом со ссылкой на источник в Генштабе Украины в субботу, 23 ноября, сообщило агентство Reuters. Накануне об этом также сообщало агентство AFP.

По словам источника Reuters, площадь территории Курской области под контролем ВСУ достигала на пике 1376 кв км, но затем уменьшилась примерно до 800 кв км.

По данным журналистов, российская армия сосредоточила под Курском около 59 000 военнослужащих после вторжения туда украинских войск. Вместе с тем, пояснил источник, ВСУ планируют оставаться на международно признанной территории РФ "до тех пор, пока это будет целесообразно с военной точки зрения".

Источник в украинском Генштабе также подтвердил Reuters, что в Курскую область были переброшены 11 000 военнослужащих из КНДР, однако большинство из них все еще проходят подготовку.

Наступление российских войск на востоке Украины