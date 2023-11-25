Безумно и актуально: в Риге поставили спектакль по антиутопии "1984"

В рижском центре цифрового искусства Digital Art House идет спектакль "Последний человек" (The Last Human) по вновь ставшему актуальным роману-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев посетил представление и рассказывает о новом прочтении культовой книги о бесконечно возрождающемся тоталитаризме.
Альтернативная реальность, 1984 год. В Министерстве Правды тоталитарной страны Океания под предводительством некоего Большого Брата работает обычный клерк Уинстон Смит (Эдийс Залакс). Он сомневается в том, о чем твердит государственная пропаганда, что в Океании приравнивается к страшному преступлению. Когда между ним и его коллегой Джулией (Марика Шмуксте) начинаются романтические отношения, они решают обратиться к вышестоящему чиновнику О’Брайену (Мартиньш Вилсонс), так как верят, что тот состоит в тайном Братстве, борющемся против диктатуры…
Первое, что встречает пришедших на спектакль "Последний человек" (по задумке Оруэлла изначально его культовый роман должен был называться "Последний человек в Европе") в рижском Digital Art House - глаз, пугающе вертящийся в орбите через небольшое "отверстие" в стене-экране прямо за сценой.
За нами наблюдают, понимает каждый вошедший.
Но глаз - всего лишь начало. Зал для театральных постановок в Digital Art House представляет собой огромный куб с россыпью цифровых проекторов прямо под потолком - их там не менее двенадцати. Все это создает ощущение нахождения внутри западни - тюремной камеры, где вместо стен гигантские телеэкраны (за визуализации ответственен видеохудожник Валентин Сильченко из Таллинна). И, как известно из книги Оруэлла, они не только показывают, но и наблюдают.
Пространство Digital Art House дает множество возможностей для выразительности и буквально избавляет авторов - международную команду из представителей Латвии, Эстонии и Украины под руководством режиссера Антона Киселюса - от извечного театрального ограничения в виде необходимости декораций - тут их буквально десятки, одна другой краше.
Притом не только в виде задников - эффекты в "Последнем человеке" - изображения, свет и звук - буквально соединяются с действием, влияют на историю, спускаются со стен внутрь зала, где сидит зачастую неподготовленный к такой иммерсивности зритель.
"Последний человек" - настоящее 3D-шоу, притом отнюдь не в плохом смысле слова.
Галерея: Спектакль "Последний человек" (The Last Human) в центре цифрового искусства Digital Art House
Более того, высокотехнологичность спектакля доходит до того, что одним из его авторов стоило бы назвать нейросеть MidJourney, которая создала изображения нескольких персонажей, в том числе самого Большого Брата. По описанию в романе он напоминает Сталина, в спектакле же однозначного сходства, кроме черных усов, не наблюдается.
Равно как и книга (написана она была в 1948 году), "Последний человек" рассказывает, разумеется, не о потенциальном будущем/прошлом, а вполне о настоящем. Так, еще перед началом действа конферансье упоминает пандемию коронавируса и российское вторжение в Украину, изображение главного врага Океании, Эммануэля Голдстейна (также созданное MidJourney), напоминает Навального (в книге он больше походил на Троцкого), в самом спектакле периодически мелькают кадры войны в Украине, упоминаются "Разговоры о важном",
а столовая для мелких функционеров Министерства Правды носит название "Вкусно и точка".
Видео: Трейлер спектакля "Последний человек" в Digital Art House
Тем не менее настолько лобовая попытка актуализировать текст Оруэлла, который, впрочем, и так остается актуальным - иначе давно бы пропал из топов продаж, - многих может отпугнуть от знакомства с первоисточником. А "агрессивный постмодернизм" спектакля - сверхвыразительная игра актеров, зачастую излишняя экспрессивность визуализаций - приводит к тому, что о спектакле больше думаешь (в том числе о техническом исполнении), чем воспринимаешь его эмоционально.
Да, "Последний человек" ярко иллюстрирует безумие тоталитарного государства, и это безумие буквально сочится в зрительный зал, но для многих целесообразность такого подхода останется под вопросом.
Спектакль "Последний человек" доступен в Digital Art House на латышском и русском языках.
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