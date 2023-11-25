Безумно и актуально: в Риге поставили спектакль по антиутопии "1984"

Эдийс Залакс и Мартиньш Вилсонс в спектакле "Последний человек" в Digital Art House Фото: Пресс-фото

Пространство Digital Art House дает множество возможностей для выразительности и буквально избавляет авторов - международную команду из представителей Латвии, Эстонии и Украины под руководством режиссера Антона Киселюса - от извечного театрального ограничения в виде необходимости декораций - тут их буквально десятки, одна другой краше.

Притом не только в виде задников - эффекты в "Последнем человеке" - изображения, свет и звук - буквально соединяются с действием, влияют на историю, спускаются со стен внутрь зала, где сидит зачастую неподготовленный к такой иммерсивности зритель.

"Последний человек" - настоящее 3D-шоу, притом отнюдь не в плохом смысле слова.

Галерея: Спектакль "Последний человек" (The Last Human) в центре цифрового искусства Digital Art House

Более того, высокотехнологичность спектакля доходит до того, что одним из его авторов стоило бы назвать нейросеть MidJourney, которая создала изображения нескольких персонажей, в том числе самого Большого Брата. По описанию в романе он напоминает Сталина, в спектакле же однозначного сходства, кроме черных усов, не наблюдается.