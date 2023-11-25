Заграждение на восточной границе: достаточно ли Латвия обезопасила себя?

В четверг, 23 ноября, в интервью передаче Rīta Panorāma на LTV Ростовскис сообщил, что у него была встреча в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где "был получен сигнал о том, что институциональная несостоятельность Латвии угрожает ее безопасности", а именно, речь идет о неспособности построить заграждение на границе.

В свою очередь в бюро премьера утверждают, что союзники по НАТО положительно оценивают работу Латвии.

"Можно с уверенностью сказать, что органы НАТО и союзники по альянсу положительно оценивают прогресс Латвии в укреплении обороноспособности и политики сдерживания НАТО, особенно в нынешней геополитической ситуации", - сказал Золднерс.

Он подчеркнул, что премьер-министр регулярно знакомится с ходом строительства пограничной инфраструктуры, она посещала восточную границу, чтобы оценить прогресс на месте, и информировала о процессе строительства международных партнеров Латвии.

Как сообщалось, к 16 октября было завершено 80% строительства заграждения, запланированного на этот год, а затем будут строиться заграждения вдоль водоемов.

Полностью строительство заграждения на границе Латвии с Россией и Беларусью планируется завершить в 2024 году, после чего будет продолжена установка других элементов, чтобы обеспечить отвечающую современным требованиям инфраструктуру на всем протяжении восточной границы.