Видео ⟩ В шаге от трагедии: в Эстонии мастерство водителя спасло автобус от ДТП

По словам автора поста, видео было снято на шоссе Таллинн - Пярну - Икла, а из комментариев выясняется, что автобус мог находиться в районе эстонской деревни Кемба. При этом в комментариях отмечается, что в то время дорожные условия были очень плохими, что могло стать причиной того, что автобус занесло.

"Где снегоуборочные машины?" - спрашивает один комментатор. Другой комментатор обещает, что теперь будет ездить в Таллинн только на поезде. "К счастью, автобус снова смог вернуться в полосу... Страшно смотреть", - написал третий комментатор.

В пятницу по всей Эстонии дороги были очень скользкими. Для того чтобы каждый мог благополучно добраться до места назначения, руководитель Службы дорожного надзора страны Таави Кирсс напомнил о необходимости быть особенно бдительными на дорогах и ездить медленно, а также избегать опасных маневров.