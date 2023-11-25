В группе Facebook "EZ-дуны!" в пятницу, 24 ноября, было опубликовано видео, на котором запечатлено боковое скольжение автобуса, которое чуть не привело к аварии, передает эстонский портал Rus.Postimees.
Видео ⟩ В шаге от трагедии: в Эстонии мастерство водителя спасло автобус от ДТП
По словам автора поста, видео было снято на шоссе Таллинн - Пярну - Икла, а из комментариев выясняется, что автобус мог находиться в районе эстонской деревни Кемба. При этом в комментариях отмечается, что в то время дорожные условия были очень плохими, что могло стать причиной того, что автобус занесло.
"Где снегоуборочные машины?" - спрашивает один комментатор. Другой комментатор обещает, что теперь будет ездить в Таллинн только на поезде. "К счастью, автобус снова смог вернуться в полосу... Страшно смотреть", - написал третий комментатор.
В пятницу по всей Эстонии дороги были очень скользкими. Для того чтобы каждый мог благополучно добраться до места назначения, руководитель Службы дорожного надзора страны Таави Кирсс напомнил о необходимости быть особенно бдительными на дорогах и ездить медленно, а также избегать опасных маневров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!