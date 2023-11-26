Издание Bloomberg сообщило, что некоторые государства-члены Евросоюза хотят смягчить новейший пакет санкций против России, который призван затруднить РФ возможность обойти существующие санкции через третьи страны, сообщает "Медуза".
Bloomberg: Ряд стран-членов ЕС хотят ослабить новые санкции против России
Bloomberg пишет, что власти ЕС намерены запретить импортерам перепродавать в Россию различные товары, в том числе полупроводники, которые могут быть использованы при производстве нового оружия.
При этом новые ограничения предусматривают, что импортеры будут платить определенную сумму депозита, который обеспечит выполнение санкций. В случае несоблюдения ограничений не менее половины депозитных денег будет направлено на поддержку Украины.
ЕС также планирует потребовать от экспортеров информировать национальные власти о любых попытках компаний из третьих стран обойти установленные ограничения.
Сообщается, что представители крупных стран-членов ЕС усомнились в законности этого предложения. Bloomberg пишет, что эти страны хотят уменьшить масштаб предлагаемых санкций и сократить список товаров, которые попадут под санкции.
Конкретные государства, высказавшие недовольство потенциальными санкциями, не указаны, однако известно, что страны Балтии согласились со странами ЕС.
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