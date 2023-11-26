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Bloomberg: Ряд стран-членов ЕС хотят ослабить новые санкции против России

rus.tvnet.lv
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Флаги Евросоюза и России.
Флаги Евросоюза и России. Фото: Savvapanf Photo/ Shutterstock

Издание Bloomberg сообщило, что некоторые государства-члены Евросоюза хотят смягчить новейший пакет санкций против России, который призван затруднить РФ возможность обойти существующие санкции через третьи страны, сообщает "Медуза".

Bloomberg пишет, что власти ЕС намерены запретить импортерам перепродавать в Россию различные товары, в том числе полупроводники, которые могут быть использованы при производстве нового оружия.

При этом новые ограничения предусматривают, что импортеры будут платить определенную сумму депозита, который обеспечит выполнение санкций. В случае несоблюдения ограничений не менее половины депозитных денег будет направлено на поддержку Украины.

ЕС также планирует потребовать от экспортеров информировать национальные власти о любых попытках компаний из третьих стран обойти установленные ограничения.

Сообщается, что представители крупных стран-членов ЕС усомнились в законности этого предложения. Bloomberg пишет, что эти страны хотят уменьшить масштаб предлагаемых санкций и сократить список товаров, которые попадут под санкции.

Конкретные государства, высказавшие недовольство потенциальными санкциями, не указаны, однако известно, что страны Балтии согласились со странами ЕС.

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