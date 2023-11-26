Трагический пожар в Тукумсе: погиб человек

Пожарные получили вызов около 9:00. На месте происшествия было установлено, что в квартире на втором этаже горит диван и предметы обихода на площади 8 кв. м. Из горящей квартиры пожарные спасли одного человека, который был передан медикам скорой помощи, а также в квартире было обнаружено тело погибшего человека.

В воскресенье в 2:59 в VUGD поступила информация о том, что из квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Рояс в Лиепае идет дым. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит кухня площадью 10 кв. м и коридор площадью 5 кв. м. Поскольку дым уже распространился по всему зданию, из верхних квартир с помощью спасательных масок были выведены 22 человека, двое из них пострадали при пожаре.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 67 вызовов, в том числе 14 на пожары.