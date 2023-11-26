В Англии мать двоих детей умерла из-за того, что выпила слишком много воды

45-летняя Мишель Уайтхед была госпитализирована в больницу Милбрук в 2021 году. В результате этого мать двоих детей стала чрезмерно пить воду и впала в кому, а расследование показало, что Национальная служба здравоохранения допустила ряд ошибок.

По версии следствия, надзор за Мишель был "недостаточным", а одной из причин было "отвлечение персонала из-за использования личных мобильных телефонов", использование которых в палате запрещено.

Расследование показало, что 5 мая 2021 года Мишель "выпила слишком много воды из крана в ванной", однако врачи не знали, сколько именно выпила женщина, поскольку за ней не было постоянного наблюдения.

В 17:30 того же дня женщине ввели успокоительное, и она легла в постель. В течение следующих трех часов персонал считал, что она спит.

Расследование показало, что медперсонал недостаточно быстро отреагировал на проблемы с дыханием Мишель.

Женщина, вероятно, умерла 7 мая 2021 года от "смертельной черепно-мозговой травмы, вызванной острой гипергидратацией воды, которая привела к очень низкому уровню натрия".

Следствие установило, что чрезмерное употребление воды Мишель было вызвано невыявленным случаем психогенной полидипсии, симптомом которой является чрезмерное потребление воды.