Прошли, возможно, последние в этом году поиски пропавшей Анны

Поиски начинают осложняться непогодой.

"Пока снежный покров не растает, искать в лесу уже бессмысленно - на каждом квадратном метре приходится сдвигать снег, что бы что-то увидеть. И тогда тоже не факт, что замечено все".

Šodien nobridām, iespējams, šīgada pēdējo meklēšanu tai mežā. Kamēr sniega sega nekusīs, meklēt mežā vairs nav jēgas — katrā kvadrātmetrā jābīda sniegs, lai ko redzētu. Un arī tad nav droši, ka pamanīts ir viss. — Džuris (@TontonsB) November 26, 2023

Поиски женщины активно ведутся с момента оповещения о пропаже.

В связи с исчезновением Анны Янсоне 1989 года рождения Госполиция призывает жителей, которые едут в лесной массив Валгундской волости Елгавского края, в окрестностях Кемерского болота (около шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе) обратить внимание, не находятся ли там литровые бутылки белого цвета от антифриза.

Фото: поиски пропавшей Анны

Как установлено, такую ​​бутылку Анна Янсоне купила перед своим исчезновением, и не исключено, что она была у нее при себе.

Видео: Поиски Анны Янсоне

В случае обнаружения таких бутылок в указанном месте полиция призывает позвонить по номеру телефона 670 867 85 или 110 и отправить фотографии с координатами на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv.

Муж Анны Юрис в соцсети X призвал сообщать и в том случае, если бутылки от антифриза были замечены и раньше, не только в окрестностях Кемерского болота.

Видео: Поиски Анны Янсоне