Прошли, возможно, последние в этом году поиски пропавшей Анны

"Сегодня мы провели, возможно, последние поиски этого года в том лесу", - сообщает в своем Х муж пропавшей Анны Янсоне. Анна является пропавшей без вести со 2 ноября.
Поиски начинают осложняться непогодой.
"Пока снежный покров не растает, искать в лесу уже бессмысленно - на каждом квадратном метре приходится сдвигать снег, что бы что-то увидеть. И тогда тоже не факт, что замечено все".
Šodien nobridām, iespējams, šīgada pēdējo meklēšanu tai mežā. Kamēr sniega sega nekusīs, meklēt mežā vairs nav jēgas — katrā kvadrātmetrā jābīda sniegs, lai ko redzētu. Un arī tad nav droši, ka pamanīts ir viss.— Džuris (@TontonsB) November 26, 2023
Поиски женщины активно ведутся с момента оповещения о пропаже.
В связи с исчезновением Анны Янсоне 1989 года рождения Госполиция призывает жителей, которые едут в лесной массив Валгундской волости Елгавского края, в окрестностях Кемерского болота (около шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе) обратить внимание, не находятся ли там литровые бутылки белого цвета от антифриза.
Фото: поиски пропавшей Анны
Как установлено, такую бутылку Анна Янсоне купила перед своим исчезновением, и не исключено, что она была у нее при себе.
Видео: Поиски Анны Янсоне
В случае обнаружения таких бутылок в указанном месте полиция призывает позвонить по номеру телефона 670 867 85 или 110 и отправить фотографии с координатами на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv.
Муж Анны Юрис в соцсети X призвал сообщать и в том случае, если бутылки от антифриза были замечены и раньше, не только в окрестностях Кемерского болота.
Видео: Поиски Анны Янсоне
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