Видео ⟩ Барташевич не посетил заседание думы, а через два дня отпраздновал 18 ноября - "почувствовал себя лучше"

И. о. председателя думы объясняет это неправильными расчетами "Резекненских теплосетей". Дума, выделив в июне дополнительные деньги, не знала, что бюджетные учреждения на самом деле задолжали за отопление гораздо большую сумму.

Правящее в Резекненской думе большинство, которое представляет отстраненный в начале этого месяца с должности мэра Александр Барташевич, не согласны с VARAM, что в думе допущены сознательные нарушения планирования бюджета. По-прежнему продолжается проверка Госконтроля в самоуправлении. И в конце года ожидается промежуточный доклад ревизоров. Барташевич утверждает, что "Новое Единство" по политическим причинам хочет довести Резекне до финансового кризиса.

То, что Резекненское самоуправление может столкнуться с финансовыми трудностями, было ожидаемо, подчеркивает один из пяти оппозиционных депутатов. Юрис Гунтис Вяксе считает, что думе следует искать вину в себе, а не в министерствах. У думы большие кредитные обязательства. Большинство Барташевича не считалось с событиями в мире и, несмотря на грядущий кризис, самоуправление продолжало тратить как раньше.

Работники самоуправления сейчас получают зарплату, но невыполненные обязательства думы до конца года достигнут пяти миллионов, признает и.о. мэра. В Министерстве финансов подчеркивают, что Резекне не может получить новые кредиты. Допустимая граница заимствований относительно доходов основного бюджета составляет 20%, а у Резекне в следующем году она достигнет уже 24%.