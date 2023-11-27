На следующей неделе решится, соберется ли Резекненская дума на заседание и сможет ли принимать решения по бюджетным вопросам. Город находится на грани банкротства и в начале этого месяца после 14 лет правления от исполнения обязанностей был отстранен мэр Александр Барташевич. Его однопартийцы саботируют заседания и хотят добиться роспуска всей думы. Сейм предлагает другое решение - заседание думы могло бы созвать меньшинство. И это означало бы, что в Резекне решения могут принимать оппозиционные депутаты, сообщает передача телеканала TV3 Nekā personīga.
Видео ⟩ Барташевич не посетил заседание думы, а через два дня отпраздновал 18 ноября - "почувствовал себя лучше"
Денежные трудности Резекне обнаружились еще летом, на покрытие всех расходов не хватало 3 млн. Чтобы преодолеть кризис, дума предложила уволить около 60 работников, в том числе сотрудников социальной службы.
Оппозиция призвала не сокращать штат, а экономить в других местах, например, заморозить дорогостоящее строительство СПА-центра. Но все оказалось не так просто. Несмотря на то, что доплата самоуправления в этом проекте выросла вдвое, не завершив строительство в установленный срок, то есть в этом году, дума потеряла бы средства Европейского фонда.
Резекненская дума представила в Министерство финансов план финансовой стабилизации, чтобы можно было выполнить обязательства. Министерство сообщает, что просроченные платежи Резекненской думы строителю по этому проекту сейчас составляют неполные 2 млн евро.
По расчетам министерства, около полумиллиона дума сейчас задолжала и "Резекненским теплосетям". В июне этого года депутаты уже внесли поправки в бюджет и выделили на погашение долгов за отопление один миллион.
Что произошло в летние месяцы, когда долг за тепло вырос еще на полмиллиона, недоумевает Министерство охране среды и регионального развития (VARAM).
И. о. председателя думы объясняет это неправильными расчетами "Резекненских теплосетей". Дума, выделив в июне дополнительные деньги, не знала, что бюджетные учреждения на самом деле задолжали за отопление гораздо большую сумму.
Правящее в Резекненской думе большинство, которое представляет отстраненный в начале этого месяца с должности мэра Александр Барташевич, не согласны с VARAM, что в думе допущены сознательные нарушения планирования бюджета. По-прежнему продолжается проверка Госконтроля в самоуправлении. И в конце года ожидается промежуточный доклад ревизоров. Барташевич утверждает, что "Новое Единство" по политическим причинам хочет довести Резекне до финансового кризиса.
То, что Резекненское самоуправление может столкнуться с финансовыми трудностями, было ожидаемо, подчеркивает один из пяти оппозиционных депутатов. Юрис Гунтис Вяксе считает, что думе следует искать вину в себе, а не в министерствах. У думы большие кредитные обязательства. Большинство Барташевича не считалось с событиями в мире и, несмотря на грядущий кризис, самоуправление продолжало тратить как раньше.
Работники самоуправления сейчас получают зарплату, но невыполненные обязательства думы до конца года достигнут пяти миллионов, признает и.о. мэра. В Министерстве финансов подчеркивают, что Резекне не может получить новые кредиты. Допустимая граница заимствований относительно доходов основного бюджета составляет 20%, а у Резекне в следующем году она достигнет уже 24%.
Дума еще не приняла решение по бюджету на следующий год. На последних трех заседаниях у нее не было кворума. Барташевич рассчитал, что после парализации работы министр VARAM будет инициировать роспуск думы. Барташевич, отколовшийся от "Согласия" и основавший новую политическую силу, рассчитывает на популярность своей партии и на то, что в случае внеочередных выборов в Резекне их снова изберут.
На последнее заседание думы 16 ноября не явились четыре депутата от партии Барташевича "Вместе для Латвии", так как взяли больничные листы. Одного из них, Алексея Грехова, спустя три дня видели на занятиях спортом.
На заседании думы 16 ноября не присутствовал и Барташевич, так как не чувствовал себя здоровым. Двумя днями позже он был на публичных мероприятиях 18 ноября.
"Я плохо себя чувствовал в четверг, вообще, уже в среду. Я взял больничный лист в четверг. У меня были подозрения на Covid. Но уже 18 числа я чувствовал себя довольно хорошо и сейчас уже тот больничный лист закрыт", - заявил Барташевич программе Nekā personīga.
Чтобы решить ситуацию, сейчас в Сейме в срочном порядке рассматриваются поправки к закону. Они предусматривают возможность аннулировать депутатский мандат после необоснованного непосещения трех заседаний думы, а также дать право пятой части депутатов созывать заседания думы и принимать решения по определенным вопросам. В случае с Резекне хватило бы трех депутатов.
В этот четверг срочные изменения в законах Сейм в первом чтении принял убедительным большинством голосов. Хотя еще достаточно неясностей, парламент поправку во втором окончательном чтении обещает принять на следующей неделе.
На следующей неделе, 29 ноября, исполняющий обязанности мэра Алексей Стец созвал повторное очередное заседание Резекненской думы. В него будут включены и бюджетные вопросы. Отстраненный мэр Александр Барташевич Nekā personīga не смог дать четкого ответа, посетит ли заседание.
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