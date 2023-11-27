Главное за 27 ноября ⟩ Тюремный срок для экс-чиновницы, новости о поисках Анны Янсоне, и трагедия "Нацистского Титаника"

За рубежом:

Из-за сильного шторма в Черном море в Украине обесточены около 400 населенных пунктов, в аннексированном Крыму затопило дома и дороги, сотни тысяч жителей остались без света.

​Западные санкции должны были лишить российский военно-промышленный комплекс доступа к высоким технологиям. Но не вышло, как показывает анализ трофеев, взятых украинскими военными. Объясняем, почему так произошло.

Пропалестинские организации провели в Лондоне очередное шествие – впервые после масштабной акции, устроенной в День перемирия 11 ноября. Активисты осуждали Израиль за войну против ХАМАС и требовали полного прекращения огня в секторе Газа.

Прибывший в Финляндию проситель убежища сириец Моаяд Салами рассказал финскому СМИ Yle, что маршрут в ЕС через Россию активно рекламируются в соцсетях и российские власти участвуют в доставке мигрантов к границе. Об этом пишет Rus.Postimees.

В редакцию Rus.Postimees обратилась гражданка России и Молдовы Татьяна, которая утверждает, что полицейские на нарвской границе обращались с ней некорректно и заставили показать все личные фотографии.

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