Начало недели принесло множество важных событий - поиски Анны Янсоне продолжаются в предполагаемом месте ее исчезновения, министерство поддержало инициативу о лишение прав за превышение скорости, а родившаяся на острове Сахалин продюсер и режиссер рассказывает о любви к Латвии. Об этих и других новостях понедельника, 27 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 27 ноября ⟩ Тюремный срок для экс-чиновницы, новости о поисках Анны Янсоне, и трагедия "Нацистского Титаника"
Новости Латвии:
В понедельник, 27 ноября, Рижский городской суд признал бывшее должностное лицо Рижской думы Арию Стабиню виновной во взяточничестве, подделке и использовании документов, а также в предоставлении ложных сведений в декларации должностного лица и приговорил ее к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 14 087 евро, сообщили в суде.
Министерство сообщения поддержало предложение Министерства внутренних дел ввести запрет на использование водительских прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час, заявила на заседании Совета безопасности дорожного движения (CSDP) директор департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Анния Новикова, сообщает агентство LETA.
В соответствии с погодными условиями поиски Анны Янсоне продолжаются в предполагаемом месте ее исчезновения, но проводятся и другие поисковые мероприятия, в том числе проверка различной информации, сообщает Государственная полиция.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что полеты бывшего премьер-министра и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.
Чтобы сделать электронную коммуникацию и документооборот с государственными учреждениями и самоуправлениями еще более удобным, электронный адрес и многие другие услуги будут доступны и с уже известным в Латвии решением Smart-ID, предоставляемым компанией SK ID Solutions, сообщили агентству LETA в Министерстве охраны среды и регионального развития.
За рубежом:
Из-за сильного шторма в Черном море в Украине обесточены около 400 населенных пунктов, в аннексированном Крыму затопило дома и дороги, сотни тысяч жителей остались без света.
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Прибывший в Финляндию проситель убежища сириец Моаяд Салами рассказал финскому СМИ Yle, что маршрут в ЕС через Россию активно рекламируются в соцсетях и российские власти участвуют в доставке мигрантов к границе. Об этом пишет Rus.Postimees.
В редакцию Rus.Postimees обратилась гражданка России и Молдовы Татьяна, которая утверждает, что полицейские на нарвской границе обращались с ней некорректно и заставили показать все личные фотографии.
Интересное чтиво:
"Это был 2001 год, когда я впервые приехала в Латвию делать международный фестиваль. Тогда я подумала - когда у меня родятся дети, я бы хотела здесь жить. Я бы хотела, чтобы они здесь гуляли и бегали", - вспоминает родившаяся на острове Сахалин продюсер и режиссер Екатерина Ланская. По ее признанию, в Латвию ее привела безусловная любовь к природе. Здесь она живет уже восемь лет.
Историю пишут победители - если битва завершилась в твою пользу, о некоторых промахах можно постараться не рассказывать, забыть или вообще засекретить. Именно это произошло в конце Второй мировой войны с немецким "Титаником" - роскошным лайнером "Кап Аркона", судьба которого оказалась даже более трагичной, чем у его британского предшественника. Тысячи измученных, доведенных до отчаяния людей, среди которых были и латыши, погибли у побережья Балтийского моря, но об этом не пишут в учебниках истории. В этой истории еще много неизвестного, спрятанного под грифом секретности.
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