Передача: в Украине без вести пропал военнослужащий из Латвии

Согласно имеющейся в распоряжении передачи информации, военнослужащий пропал без вести в конце прошлого года.

Допускается, что он, вероятно, погиб, сообщили LTV источники в Вооруженных силах Украины.

Информацию об исчезновении военнослужащего СМИ подтвердили и в Министерстве иностранных дел.

Как уже сообщалось, 28 февраля 2022 года Сейм принял поправки к Закону о национальной безопасности, позволяющие гражданам Латвии добровольно вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

В январе прошлого года в Латвию был доставлен 26-летний житель страны, который получил ранения, воюя в Украине.

В свою очередь, 7 ноября 2023 года на родине, в Латвии, был похоронен павший в Украине солдат-доброволец из Латвии. 28-летний Виталий, отправляясь в Украину, сказал: "Я еду защищать вас там, чтобы вам не нужно было это переживать в Латвии".

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