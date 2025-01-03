В первый день нового года в Литве пациент больницы убил другого пациента

Департамент полиции сообщает, что утром в среду, 1 января, около 5:00 в палате больницы 43-летний пациент ранил другую пациентку - 85-летнюю женщину. Спустя несколько часов женщина скончалась.

Подозреваемый был задержан. Суд Клайпедского района назначил мужчине меру пресечения - арест на три месяца.

Мужчина утверждает, что не помнит обстоятельств произошедшего.

"Подозреваемый нигде не работает, у него фактически нет средств к существованию. В суде он заявил, что не помнит обстоятельств происшествия. Есть основания полагать, что подозреваемый может попытаться скрыться или убежать во время досудебного расследования", - сообщила представитель суда Моника Висманте.

Оба пациента находились на лечении в отделении внутренних болезней и неврологии. Услышав шум, медсестры немедленно прибежали в палату. Агрессивный пациент угрожал им, но дежурному персоналу удалось его обезвредить.

Пострадавшей пациентке была оказана медицинская помощь, ее перевели в реанимационное отделение, однако в 10:35 женщина скончалась.

Инцидент также расследует комиссия, созданная в больнице.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!