Российские власти аннексированного Крыма сообщают, что нефтепродукты, попавшие в Черное море после крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе, дошли до полуострова.
Нефтепродукты, попавшие в Черное море после крушения российских танкеров, дошли до Крыма
МЧС России пишет о загрязнении 18 километров побережья Крыма в Ленинском районе (он включает Керченский полуостров), от села Яковенково до заповедника «Опук».
По информации назначенного Москвой главы Севастополя Михаила Развожаева, в районе населенных пунктов Учкуевка, Ласпи и бухты Омега были обнаружены измазанные мазутом птицы.
Развожаев также сообщил, что около города обнаружено пятно мазута размером около полутора метров.
Однако эколог Георгий Каваносян считает, что Развозжаев ошибся: это не нефтяное пятно, а водоросли, и до Севастополя загрязнение дойти не могло, тогда как птицы долететь вполне могли.
МЧС уточняет, что на месте загрязнения в Крыму работают более 100 человек и 12 единиц техники.
При этом работы не прекращаются и по другую сторону пролива.
Утром 3 января МЧС сообщил, что в Керченском проливе обследовано 678,8 километра акватории, а спасатели и волонтеры вывезли с пляжей 77 928 тонн загрязненного песка и грунта.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал фотографию уборки пляжей в Анапе и Темрюкском крае.
«Собрано и вывезено более 78 тысяч тонн замазученного грунта, в том числе 43 тысячи тонны — на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. С сегодняшнего дня она работает в круглосуточном режиме. Оттуда песок с нефтепродуктами отправляется на утилизацию на специальные предприятия», — написал он.
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Однако на убранный пляж море снова выносит мазут – по оценке российской Морспасслужбы, в море утекло около 2,4 тонн нефтепродуктов.
В новогоднюю ночь в Анапе был шторм — и произошли новые значительные выбросы мазута. Как отмечает оперативный штаб Краснодарского края, «свежий» мазут убирают в первую очередь.
На пляжах уже около трех недель работают сотни волонтеров: они собирают в мешки загрязненный песок, ловят испачкавшихся в мазуте птиц, отмывают их и отправляют на реабилитацию. Пунктов, где отмывают птиц, сейчас пять: один в поселке Волна, остальные — в Анапе.
В чатах, где координируется работа волонтеров, пишут, что не хватает в первую очередь тех, кто готов заниматься птицами ночью.
По данным оперативного штаба Краснодарского края на 3 января, удалось спасти больше 2,5 тыс. птиц.
1622 из них отправились в центры реабилитации, а здоровых уже начали выпускать на волю — в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника.
Чем опасен «тяжелый мазут»
Накануне Минтранс России рассказал о марке попавшего в Черное моря мазута: это «тяжелый» мазут М100.
«Такой мазут застывает при температуре +25 С, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды», — говорится в сообщении Минтранса.
Ведомство отмечает, что в мире нет испытанных технологий по удалению такого вида материалов из воды, и единственный доступный метод — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону.
По мнению эколога Каваносяна, времени на спасение моря и побережья не так много. Летом мазут, который сейчас опустился на дно из-за низкой температуры воды, начнет всплывать, и его будет снова выносить на берег.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
Из-за разлива нефтепродуктов 25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона, а 26 декабря было решено ввести ЧС федерального уровня.