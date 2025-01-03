Нефтепродукты, попавшие в Черное море после крушения российских танкеров, дошли до Крыма

Уборка пляжей в Анапе и Темрюкском районе Фото: kondratyevvi/telegram

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Однако на убранный пляж море снова выносит мазут – по оценке российской Морспасслужбы, в море утекло около 2,4 тонн нефтепродуктов.

В новогоднюю ночь в Анапе был шторм — и произошли новые значительные выбросы мазута. Как отмечает оперативный штаб Краснодарского края, «свежий» мазут убирают в первую очередь.

На пляжах уже около трех недель работают сотни волонтеров: они собирают в мешки загрязненный песок, ловят испачкавшихся в мазуте птиц, отмывают их и отправляют на реабилитацию. Пунктов, где отмывают птиц, сейчас пять: один в поселке Волна, остальные — в Анапе.

В чатах, где координируется работа волонтеров, пишут, что не хватает в первую очередь тех, кто готов заниматься птицами ночью.

По данным оперативного штаба Краснодарского края на 3 января, удалось спасти больше 2,5 тыс. птиц.

1622 из них отправились в центры реабилитации, а здоровых уже начали выпускать на волю — в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника.

Чем опасен «тяжелый мазут»

Накануне Минтранс России рассказал о марке попавшего в Черное моря мазута: это «тяжелый» мазут М100.

«Такой мазут застывает при температуре +25 С, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды», — говорится в сообщении Минтранса.