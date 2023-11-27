Полиция выступила с новой информацией по поводу поисков Анны Янсоне

В настоящее время полиция продолжает поиски Янсоне совместно с коллегами из других служб и волонтерами, в том числе добровольческими объединениями. В зависимости от погодных условий поиски продолжаются на предполагаемом месте исчезновения, проводятся и другие поисковые мероприятия, в том числе проверка различной информации.

Расследование уголовного дела продолжается, ожидаются результаты экспертиз.

Накануне муж Янсоне сообщил в социальной сети Х, что в воскресенье были проведены, возможно, последние поиски в этом лесу в этом году. "Пока снег не растает, искать в лесу бессмысленно - чтобы хоть что-то увидеть, нужно сдвинуть каждый квадратный метр снега. И даже в этом случае нет уверенности, что вы увидели все", - указал мужчина.

Поиски женщины активно ведутся с момента оповещения о ее исчезновении.

В связи с исчезновением Анны Янсоне 1989 года рождения Госполиция призывает жителей, которые едут в лесной массив Валгундской волости Елгавского края, в окрестностях Кемерского болота (около шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе) обратить внимание, не находятся ли там литровые бутылки белого цвета от антифриза.

Как установлено, такую ​​бутылку Анна Янсоне купила перед своим исчезновением, и не исключено, что она была у нее при себе.

В случае обнаружения таких бутылок в указанном месте полиция призывает позвонить по номеру телефона 670 867 85 или 110 и отправить фотографии с координатами на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv.

Муж Анны Юрис в соцсети X призвал сообщать и в том случае, если бутылки от антифриза были замечены и раньше и не только в окрестностях Кемерского болота.